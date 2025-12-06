Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στα Καλάβρυτα το βράδυ του Σαββάτου 6/12.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 5 χιλιόμετρα.