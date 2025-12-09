Τσιάρας: «Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε να δώσουμε στους αγρότες – Λύση χωρίς διάλογο δεν θα βρούμε»

Την πρόταση για διάλογο με τους αγρότες επανέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας τονίζοντας ότι κατανοεί μεν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, αλλά αυτές προέκυψαν από την ανάγκη να ακολουθήσει η κυβέρνηση μια πολιτική εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην ξαναβρεθεί στο μέλλον υπόλογη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μίλησε στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open για τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Εξήγησε ότι οι αγρότες έχουν δίκιο σε μία σειρά από ζητήματα αλλά ανέφερε ότι το βασικό πρόβλημα των καθυστερήσεων στις πληρωμές ξεκινά από την απαίτηση της Κομισιόν να γίνονται εκτενείς διασταυρωτικοί έλεγχοι πριν τις πληρωμές.

Ο κ. Τσιάρας κάλεσε τους αγρότες να καθίσουν ξανά στο τραπέζι, γιατί «λύση χωρίς διάλογο δεν πρόκειται να βρούμε». «Έχω συναντηθεί με όλους τους αγρότες έχουν ηγετικό ρόλο στα μπλόκα αυτή τη στιγμή και όλες τις φορές βρέθηκε κοινός τόπος και συνεννοηθήκαμε για βασικά πράγματα. Περιμένω να μου πουν πού δεν υπήρξε ειλικρινής τοποθέτηση δική μου. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και γνωρίζουμε όλοι οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ την αλήθεια», είπε ο Κώστας Τσιάρας.

«Καταλαβαίνω ότι αυτή την περίοδο υπάρχει δυσκολία στον αγροτικό κόσμο της χώρας γιατί έχουμε μια κλιματική κρίση με συνέπειες, γιατί οι τιμές των προϊόντων είναι όντως πολύ χαμηλές και επίσης οι καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησαν μια συνθήκη δύσκολη, σχεδόν ασφυξίας. Γι’ αυτό έχουν απολύτως δίκιο», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Η άλλη πλευρά λέει ότι αντιμετωπίζαμε μια κατάσταση παθογένειας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έπρεπε να κάνουμε μια σκληρή μεταρρύθμιση. Αυτή η μεταρρύθμιση υπαγορευόταν μόνο μέσα από αυτά τα φαινόμενα που είναι αδιανόητα για κάθε σύγχρονη πολιτεία; Ή υπήρχε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που με δύο συγκεκριμένες επιστολές μας έθεσε προ των ευθυνών μας; Ζήτησαν να γίνουν συγκεκριμένοι διασταυρωτικοί έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή με την απειλή να σταματήσουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Αυτόν τον δρόμο έπρεπε να ακολουθήσουμε», σημείωσε.

«Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε να δώσουμε»

«Το τι έχει κάνει κάθε κυβέρνηση για τους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα είναι καταγεγραμμένο. Δεν θέλω να φτάσω στο 2019 και να θυμηθώ που βρίσκονταν οι αγρότες, αν μειώθηκε ο ΦΠΑ, οι φορολογικοί συντελεστές, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα εφόδια, τα φυτοφάρμακα και τα γεωργικά μηχανήματα μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής. Αυτό λοιπόν που μπορώ να σας πω είναι ότι σήμερα, με τα θεσμικά μέτρα που πήραμε το 2024, δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε να δώσουμε», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

Για το εάν η κυβέρνηση δίνει χρήματα στους αγρότες για να καλύψει όσα έγιναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απάντησε: «Όχι, δεν έχουν καμία σχέση αυτά τα δύο. Άλλο όσα είδαμε να συμβαίνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλο τα προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα».

Για την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από τον Κώστα Καραμανλή και την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «δεν θα επαναλάβουμε λάθη προηγούμενων κυβερνήσεων» ο Κώστας Τσιάρας σχολίασε: «Ο Πρωθυπουργός έθεσε με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται η κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να ξαναβρεθούμε σε μια πραγματικότητα που η Ελλάδα θα είναι υπόλογη και θα πληρώνει πρόστιμα. Στη σημερινή εποχή υπάρχει ανάγκη να πάμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης κι εκεί είμαστε εστιασμένοι. Προφανώς αυτό έχει κάποιες συνέπειες, όπως για παράδειγμα ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές».

Αναφορικά με τα επεισόδια που έγιναν στην Κρήτη ανάμεσα στους αγρότες και την αστυνομία ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέφερε: «Δεν νομίζω ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία μπορεί να δέχεται κανείς όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν χθες. Κατανοώ το δικαίωμα της αντίδρασης και της διαμαρτυρίας, αλλά να φτάνουμε σε τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορώ να το κατανοήσω. Επίσης, το δικαίωμα σε μια διαμαρτυρία φτάνει μέχρι μία δημοκρατική γραμμή, να μην πλήττει τα δικαιώματα άλλων. Κάπου εκεί χάνεται και το δίκιο».

«Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι, υπάρχει περίπτωση να βρούμε λύση; Δεν υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο και να συζητήσουμε. Κάθε μπλόκο, κάθε ομάδα αγροτών ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται, έχει και άλλη ατζέντα, διαφορετικά αιτήματα», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.