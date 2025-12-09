Κρήτη: Βαριές κατηγορίες στους αγρότες για τα επεισόδια – Συνεδριάζουν σήμερα για τις επόμενες κινήσεις τους, πληθαίνουν τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Συνεδριάζει εκ νέου σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή των αγροτών της Κρήτης, προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες (8/12), ενώ την ίδια ώρα, σε περισσότερα από 10 σημεία είναι κλειστοί οι δρόμοι από τα τρακτέρ: Οι δύο οδικοί άξονες Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης, η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και η Εγνατία οδός. Μπλόκα έχουν στηθεί και στην Ιονία και την Ολυμπία οδό, αλλά και στα τελωνεία, όπου ανοιγοκλείνουν τα μεθοριακά περάσματα.

Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, σταμάτησαν και πάλι στις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τέσσερις πτήσεις από Ηράκλειο και μία από Αθήνα για Ηράκλειο, και δεν θα διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη στις 11 το πρωί, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή για να λάβει νεότερες αποφάσεις. Υπενθυμίζεται ότι μετά την είσοδο διαμαρτυρόμενων στην πίστα του αεροδρομίου το μεσημέρι, αποφασίστηκε αναστολή της λειτουργίας του, η οποία διήρκησε μέχρι τις έξι περίπου το απόγευμα.

Στο αεροδρόμιο Χανίων, η κεντρική πύλη παραμένει ανοιχτή με απρόσκοπτη την κίνηση των επιβατών, οι πτήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, χωρίς καθυστερήσεις, με το ενδιαφέρον όλων να βρίσκεται στο εάν τελικά θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση που έχουν ζητήσει.

Οι αγρότες επιθυμούν να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του πρωτογενή τομέα, της αυτοδιοίκησης και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας του νομού, με στόχο, όπως έχουν ζητήσει οι συντονιστές των κινητοποιήσεων, να υπάρξει επικοινωνία με την κυβέρνηση. Στον σχεδιασμό των διαμαρτυρόμενων είναι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν υπάρξουν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για τα αιτήματα τους, με κυρίαρχο την πληρωμή των ενισχύσεων με την μέθοδο της Τεχνικής Λύσης, αλλά και την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους των ζωοτροφών.

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν επίσης η νέα ΚΥΑ να είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και συζήτησης μαζί τους, καθώς οι συνθήκες που βιώνουν τους οδηγούν στον αφανισμό. Στόχος είναι, όπως τονίζουν, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, αν δεν λάβουν δεσμεύσεις, βάζοντας μάλιστα στο κάδρο των κινήσεων τους εκτός του μπλοκου αεροδρομίου, του μπλοκου στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ και το λιμάνι της Σούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοπικές δυνάμεις της ΕΛΑΣ θα ενισχυθούν με δυνάμεις από την Αθήνα ενώ στους κόλπους των αγροτών και κτηνοτρόφων έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, για το αποτέλεσμα των βίαιων χθεσινών επεισοδίων με τον πετροπόλεμο, τον τραυματισμό αστυνομικών, τις φθορές υπηρεσιακών οχημάτων και αν τελικά τέτοιες εικόνες, βοηθούν τον αγώνα τους ή τους απομακρύνουν από το στόχο τους για δικαίωση των αιτημάτων τους αλλά και την κοινωνία.

Σχετικά με το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ η απόφαση που έλαβε η συντονιστική επιτροπή αγώνα αφορά στο να διατηρηθεί το μπλόκο και η κυκλοφορία των οχημάτων να διακόπτεται συμβολικά για μισή ώρα κάθε μεσημέρι 2.00 με 2.30.

Βαρύτατες κατηγορίες

Οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι στα επεισόδια των Χανίων, είναι για εγκληματική οργάνωση, απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία- οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και αλλά και για παρακώληση συγκοινωνιών.

Τα περισσότερα άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια στα Χανιά αλλά και στο Ηράκλειο, έχουν καταγραφεί από φορητές κάμερες και τα drone την αστυνομίας, γεγονός που διευκολύνει τις Aρχές να τους ταυτοποιήσουν. Η Ασφάλεια Χανίων και Ηρακλείου, συγκεντρώνουν το προανακριτικό υλικό, και όταν ολοκληρωθούν οι δικογραφίες θα διαβιβαστούν στις δικαστικές Aρχές που θα ασκήσουν, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής τους, τις διώξεις στους κατηγορούμενους.

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα Χανιά από πέτρες, ενώ ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς είχε τραυματιστεί με πέτρα στη γνάθο. Του έγιναν ράμματα και πήρε εξιτήριο.

«Δεχθήκαμε επίθεση, πώς θα μπορούσαμε να μείνουμε άπραγοι;»

O πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» της ΚΡΗΤΗ TV, κατήγγειλε πως πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν σήμερα από πλαστικές σφαίρες που –όπως είπε– χρησιμοποίησαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

«Δεχτήκαμε επίθεση. Πώς μπορούσαμε να μείνουμε άπραγοι;» ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας το κλίμα οργής στον χώρο των αγροτών. Ο κ. Τριανταφυλλάκης αναφέρθηκε και στην αναστάτωση που έχει προκληθεί σχετικά με τις προγραμματισμένες πολυήμερες σχολικές εκδρομές,

Η απάντηση των αγροτών, όπως είπε, είναι ξεκάθαρη: «Καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ο κόσμος έφτασε σε αυτό το σημείο γιατί δεν είχε άλλη επιλογή. Η κυβέρνηση μάς αντιμετωπίζει σαν εγκληματική οργάνωση».

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων τόνισε ότι η Κρήτη στηρίζει την οικονομία της στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό: «Θέλουν να θυσιάσουν τον πρωτογενή κλάδο. Δεν θα το επιτρέψουμε. Ήδη βλέπουμε τα παιδιά μας και δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε τα απαραίτητα».

Με ιδιαίτερη ένταση συμπλήρωσε: «Να τα χέρια μας… να μας κλείσει όλους φυλακή ο κ. Χρυσοχοΐδης». Όπως είπε, βρίσκεται σε επικοινωνία με το μπλόκο των Χανίων και τον κ. Βερυκάκη και οι αποφάσεις θα ληφθούν από κοινού.

Ο κ. Τριανταφυλλάκης μάλιστα, έκανε λόγο για πάνω από δέκα τραυματίες από πλαστικές σφαίρες, αρκετοί εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. «Έχω υλικό να σας στείλω», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η χρήση τέτοιων μέσων από την αστυνομία δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. «Μας αντιμετωπίζουν σαν σκουπίδια. Στοχοποιούν την Κρήτη επειδή μπήκαμε στον αερολιμένα. Αλλά μας ώθησαν σε αυτό. Αν εκείνοι που μας κατηγορούν γι αυτό πυροβολούσαν εκείνους με πλαστικές σφαίρες, πώς θα αντιδρούσαν;», σημείωσε.

Το μπλόκο της Νίκαιας

Στη Νίκαια οι Θεσσαλοί αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, προχώρησαν χθες στον αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη διέλευση των οχημάτων. Από το μπλόκο περνούν τα ασθενοφόρα και τα αυτοκίνητα έκτακτης ανάγκης.

Σχετικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν αποφασίσει αυτή την εβδομάδα να προχωρήσουν σε μια ήπια κλιμάκωση των αγώνων τους. Το απόγευμα της Τρίτης, το μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση για να καθορίσει τα επόμενα βήματα ενώ παράλληλα έχει συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα ανά τη χώρα. Την Τετάρτη ένας αριθμός αγροτών με τρακτέρ, θα αναχωρήσει για τον Βόλο, προκειμένου να συνδράμει στους αγρότες και τους αλιείς στη Μαγνησία που θα αποκλείσουν το λιμάνι. Όλα αυτά θα γίνουν, με ορίζοντα την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα γίνει το προσεχές Σάββατο ή Κυριακή.

Το μπλόκο της Ολυμπίας Οδού

Οι αγρότες της Αχαΐας έχουν στήσει μπλόκο στην περιφερειακή Πατρών, στον κόμβο της Εγλυκάδας και δηλώνουν ότι θα μείνουν επ’ αόριστον στο σημείο. Το βράδυ της Δευτέρας βρέθηκαν στο σημείο φοιτητές και μέλη του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.

Νωρίτερα το μεσημέρι, οι αγρότες επιχείρησαν να φτάσουν με τα τρακτέρ τους στο λιμάνι της Πάτρας, δεν τους επετράπη από την αστυνομία και οδηγήθηκαν στην περιφερειακή οδό όπου στρατοπέδευσαν με περισσότερα από 250 τρακτέρ, σε ένα στρατηγικό σημείο το οποίο οδηγεί στο λιμάνι της Πάτρας. Όσοι θέλουν να κινηθούν προς το νέο λιμάνι της Πάτρας αλλά και προς τον Πύργο, πρέπει να περάσουν μέσα από την πόλη.

Οι αγρότες της Αχαΐας δηλώνουν ότι αυτό είναι μόνο η αρχή, θα μείνουν στο σημείο επ’ αόριστον ενώ την Τετάρτη, μαζί με συναδέλφους τους από την Αιτωλοακαρνανία θα κινηθούν προς τη γέφυρα Ρίου-Αντιρίου, με στόχο να ανοίξουν τα διόδια για ελεύθερη διέλευση των οδηγών.

Το μπλόκο της Ιονίας Οδού

Στην είσοδο της πόλης της Άρτας έχει στηθεί το μπλόκο της Ιόνιας Οδού, όπου οι αγρότες εξέτασαν το ενδεχόμενο να κλείσουν και τους παράδρομους της Εθνικής Οδού, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί την Τρίτη. Επίσης υπήρξαν συζητήσεις για ενδεχόμενο κλείσιμο και της παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας.

Από τον άξονα της Άρτας μέχρι τη Φιλιππιάδα είναι κλειστός ο δρόμος, μπλόκο υπάρχει εδώ και μια εβδομάδα στο Καλπάκι Ιωαννίνων ενώ αναμένεται και στη Θεσπρωτία κινητοποίηση – πορεία διαμαρτυρίας από την ερχόμενη Πέμπτη, από το γήπεδο της Ηγουμενίτσας μέχρι και το λιμάνι.

Το μπλόκο της Σιάτιστας

Με περισσότερα από 700 τρακτέρ να παραμένουν συγκεντρωμένα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας πάνω στην Εγνατία Οδό, συνεχίζεται η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι καλούν τα Σωματεία σε γενική απεργία, δηλώνοντας αποφασισμένοι.

Το βράδυ της Τρίτης, έχουν κληθεί όλοι οι εκπρόσωποι φορέων και παραγωγικών τάξεων στο μπλόκο προκειμένου να αποφασιστεί γενική απεργία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Η ημερομηνία στην οποία προσανατολίζονται είναι η Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Μπλόκα αγροτών Μακεδονίας – Θράκης

Στόχος των αγροτών Μακεδονίας και Θράκης είναι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση εκπροσώπων που έγινε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή και αντιπροσωπειών αγροτών από τη Θεσσαλία. Από το συντονιστικό όργανο που προέκυψε από αυτή τη συνεδρίαση θα προκύψουν οι λεπτομέρειες για το πώς θα κινηθούν στο εξής οι αγρότες των περιοχών τις επόμενες ημέρες.

Δεδομένη είναι η αποφασιστικότητα να παραμείνουν στα υπάρχοντα μπλόκα, χωρίς να αποκλείουν τη δημιουργία καινούργιων. Σύμφωνα με πληροφορίες θα δημιουργηθεί το πρώτο μπλόκο στη Χαλκιδική από μελισσοκόμους και αγρότες.

Το μπλόκο στα Μάλγαρα

Περισσότερα από 200 τρακτέρ βρίσκονται στα Μάλγαρα και ενισχύονται συνεχώς από αγρότες. Η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό επ’ αόριστον ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κλείνει για περίπου μιάμιση ώρα κάθε απόγευμα.

Σύμφωνα πάντως με τους αγρότες υπάρχει πρόθεση κλιμάκωσης της κινητοποίησής τους και ενδέχεται να κλείσουν επ’ αόριστον και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.