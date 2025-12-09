Καιρός: Συννεφιά και τοπικές βροχές σήμερα – Πού αναμένεται να είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Συννεφιά και κατά τόπους βροχές φέρνει ο καιρός σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να αναμένονται στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα για καταιγίδες, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, πυκνές νεφώσεις θα καλύψουν τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Τοπικές βροχές προβλέπονται στην Κρήτη, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα. Στη Χαλκιδική, κυρίως στα παραθαλάσσια και θαλάσσια τμήματα, ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχοπτώσεις τις πρωινές ώρες. Αντίθετα, καλός καιρός θα επικρατήσει στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με σχεδόν αίθριο ουρανό.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, σε περιοχές της δυτικής και της κεντρικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα πελάγη με διαφορές: στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 5 με 7 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρώς. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και τα κεντρικά τους 16 με 17, ενώ σε δυτικά τμήματα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα κινηθεί στους 18 με 19 βαθμούς. Τοπικά, στη νότια Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα, ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 20 βαθμούς.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσο Αρνιακό, «για αύριο Τρίτη, περιμένουμε τοπικές ομίχλες στα δυτικά, τα κεντρικά, ηπειρωτικά, το πρωί και το βράδυ, και γενικά αίθριο ουρανό στη χώρα, εκτός από τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, όπου θα υπάρχουν νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως όμως στην Κρήτη.

Βοριάδες στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7, τοπικά 8. Η θερμοκρασία, σε μικρή άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 15-16 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17-18, έως 19 στα νησιά και την Κρήτη, ακόμα και 20. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν, ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού, βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5, στα νότια 6, και θερμοκρασία από 9 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις το πρωί, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό, που αργότερα θα εξασθενήσουν, και θερμοκρασία από 6 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη περιμένουμε περισσότερη ηλιοφάνεια και λίγες ασθενείς βροχές τα ξημερώματα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές βροχές προβλέπονται στην Κρήτη, μέχρι τις απογευματινές ώρες στη Μαγνησία, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά και πιθανώς τις πρωινές ώρες στη Χαλκιδική. Στην Κρήτη τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 7, πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς, στα ανατολικά και κεντρικά τους 16 με 17, στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες και βαθμιαία από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος. Στη Χαλκιδική είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 ως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια, μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη νεφώσεις με βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18, τοπικά στη νότια Κρήτη έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19, τοπικά στα νότια Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-12-2025

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ανατολικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025

Σε όλη τη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια. Στην Κρήτη υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα νότια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025