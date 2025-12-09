Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιθέσεις με drone στο Σούμι προκάλεσαν διακοπές ρεύματος και τραυματισμούς

Χωρίς ρεύμα έμεινε η πόλη Σούμι στη βόρεια Ουκρανία το βράδυ της Δευτέρας, μετά από νέα επίθεση με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τη δεύτερη μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής, Ολέγκ Χριόροφ, οι Ρώσοι εκτόξευσαν περισσότερα από δέκα drone μέσα σε μόλις μισή ώρα, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας η ηλεκτροδότηση της πόλης.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, το Σούμι έχει μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ κάποιες κρίσιμες υποδομές λειτουργούν με γεννήτριες ή άλλες εφεδρικές πηγές ενέργειας. Οι τοπικές αρχές ελέγχουν αν υπάρχουν θύματα, ενώ η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Η πόλη, που πριν από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 είχε περίπου 250.000 κατοίκους, αποτελεί συχνό στόχο ρωσικών επιθέσεων. Νωρίτερα την ίδια μέρα, drone είχαν πλήξει πολυκατοικία στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άνθρωποι.

Τους τελευταίους μήνες, αυτού του τύπου οι επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν ενταθεί, με τη Ρωσία να χτυπά κυρίως ενεργειακές υποδομές, ενόψει του χειμώνα, σε μία προσπάθεια να αποδυναμώσει το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Πηγή: Reuters

