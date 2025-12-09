Ονδούρα: Τη σύλληψη του πρώην προέδρου Χουάν Ορλάντο Ερνάντες ζητά η εισαγγελία από την Interpol – Του απένειμε χάρη ο Ντόναλντ Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ονδούρα: Τη σύλληψη του πρώην προέδρου Χουάν Ορλάντο Ερνάντες ζητά η εισαγγελία από την Interpol – Του απένειμε χάρη ο Ντόναλντ Τραμπ

Σε πολιτικό θρίλερ με διεθνείς διαστάσεις εξελίσσεται η υπόθεση του πρώην προέδρου της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, καθώς η γενική εισαγγελία της χώρας ζήτησε επίσημα τη σύλληψή του μέσω της Interpol, παρά την πρόσφατη απονομή χάριτος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ερνάντες είχε καταδικαστεί το 2024 από τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ σε 45 χρόνια κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ονδούρας, Χοέλ Αντόνιο Σελάγια Άλβαρες, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X: «Ζητώ από τις κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας και την Interpol την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πρώην προέδρου Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, που κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και απάτη».

Ο Ερνάντες, που υπηρέτησε ως πρόεδρος από το 2014 έως το 2022, είχε εκδοθεί από την Τεγκουσιγκάλπα στις ΗΠΑ, όπου κρίθηκε ένοχος για συνεργασία με καρτέλ ναρκωτικών, προσφέροντάς τους κάλυψη και διευκολύνοντας τη μεταφορά εκατοντάδων τόνων κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την 1η Δεκεμβρίου, μετά τη χάρη που του απονεμήθηκε, αποφυλακίστηκε, δηλώνοντας ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη χώρα του μέχρι νεωτέρας.

Η απόφαση Τραμπ να του χορηγήσει χάρη αλλά και η δημόσια στήριξη που εξέφρασε στον επιχειρηματία Νάσρι Ασφούρα, πολιτικό διάδοχο του Ερνάντες, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές της 30ής Νοεμβρίου, άναψε νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Το κυβερνών κόμμα LIBRE, του οποίου ηγείται η απερχόμενη πρόεδρος Σιομάρα Κάστρο, ζητά την ακύρωση των εκλογών, κάνοντας λόγο για παρέμβαση των ΗΠΑ στην εσωτερική πολιτική της χώρας.

Η καταμέτρηση των ψήφων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, καθώς διακόπτεται συνεχώς. Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα δείχνουν οριακό προβάδισμα, με τον Ασφούρα και τον συνυποψήφιό του από τη δεξιά, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή Σαλβαδόρ Νασράλα, να δίνουν σκληρή μάχη για την πρωτιά.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

