Βόλος: Ποινή φυλάκισης 60 ημερών σε 19χρονο που οδηγούσε αυτοκίνητο με τις πινακίδες του πατέρα του

Ποινή φυλάκισης 60 ημερών με αναστολή επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε έναν 19χρονο, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, έχοντας τοποθετήσει στο αυτοκίνητό του τις πινακίδες του πατέρα του.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο, ο νεαρός είχε επιχειρήσει δύο φορές να αποκτήσει άδεια οδήγησης, αλλά είχε αποτύχει στα σήματα. Παρά το γεγονός αυτό, πήρε το αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του, αφού προηγουμένως τοποθέτησε τις πινακίδες από το όχημα του πατέρα του. Οι δικές του πινακίδες είχαν αφαιρεθεί από την Τροχαία Βόλου στις 16 Νοεμβρίου 2025, εξαιτίας προηγούμενης παράβασης για οδήγηση χωρίς άδεια.

Ως μάρτυρας κατέθεσε η μητέρα του κατηγορούμενου, η οποία υποστήριξε ότι ο γιος της έφυγε βιαστικά για τη δουλειά του στη Νέα Αγχίαλο και ότι δεν γνώριζε πως είχε πάρει τις πινακίδες του πατέρα του. Όπως είπε, τον είχε προειδοποιήσει να μην οδηγήσει χωρίς δίπλωμα, αλλά εκείνος δεν την άκουσε. Ερωτηθείσα γιατί δεν τον μετέφερε ο πατέρας του, απάντησε ότι έλειπε, καθώς είχε πάει στον αδελφό του, ενώ οι πινακίδες βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα ο 19χρονος να τις ξεβιδώσει μόνος του.

Στην απολογία του, ο νεαρός εξήγησε ότι τον κάλεσαν εκτάκτως στη δουλειά και δεν ήθελε να αφήσει ακάλυπτο τον εργοδότη του. Όπως είπε, συνήθως τον μεταφέρει ο πατέρας του ή ο μεγάλος αδελφός του, που μένει στη Νέα Ιωνία. Εκείνη την ημέρα, όμως, ήταν μόνος και αποφάσισε να πάρει το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας τις πινακίδες του πατέρα του. Κατά την επιστροφή του, το βράδυ, τον σταμάτησε η Αστυνομία σε μπλόκο.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι του είχαν ήδη αφαιρεθεί η άδεια και οι πινακίδες λόγω προηγούμενης παράβασης. Επισήμανε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε ξαναδώσει εξετάσεις, αλλά κόπηκε ξανά στα σήματα. «Ήταν λάθος μου, δεν θα ξαναγίνει, ζητώ συγγνώμη», είπε χαρακτηριστικά στο Δικαστήριο.

Η εισαγγελέας της έδρας τόνισε πως, αν είχε προκληθεί τροχαίο, η ποινική του μεταχείριση θα ήταν πολύ πιο βαριά. Επισήμανε ότι ο κατηγορούμενος έθεσε σε κυκλοφορία όχημα με πινακίδες άλλου αυτοκινήτου, ωστόσο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου του. Παρά την πρότασή της για ποινή τριών μηνών φυλάκισης, το Δικαστήριο τελικά αποφάσισε να του επιβάλει ποινή φυλάκισης 60 ημερών με αναστολή.