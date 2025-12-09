Στην εντατική με εγκεφαλική αιμορραγία παραμένει η Μις Τζαμάικα μετά την πτώση της από την σκηνή των καλλιστείων για τη Μις Υφήλιος

Ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα υπέστη η Μις Τζαμάικα, κατά κόσμον Γκαμπριέλ Χένρι, έπειτα από πτώση που είχε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού Μις Υφήλιος τον περασμένο μήνα στην Μπανγκόκ. Η 28χρονη καλλονή τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού για τον Διαγωνισμό Μις Υφήλιος, η Χένρι υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία, απώλεια συνείδησης, κάταγμα και εκδορές στο πρόσωπο, ενώ η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη. Από την πρώτη στιγμή μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της. Σημειώνεται ότι αρχικά οι υπεύθυνοι του διαγωνισμού είχαν δηλώσει πως η 28χρονη δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, κάτι που στη συνέχεια διαψεύστηκε.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, «θα επιστρέψει στην Τζαμάικα τις επόμενες ημέρες συνοδευόμενη από πλήρη ιατρική ομάδα και θα μεταφερθεί απευθείας σε νοσοκομείο για συνέχιση της θεραπείας και της ανάρρωσής της».

🇯🇲👑 | Durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una caída aparatosa en plena pasarela: tuvo que ser retirada en camilla para recibir atención médica. pic.twitter.com/8yAXi4VxAi — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 19, 2025

Οι υπεύθυνοι του διαγωνισμού υπογράμμισαν ότι από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό της Χένρι και της οικογένειάς της, καλύπτοντας όλα τα έξοδα νοσηλείας, ιατρικής περίθαλψης και αποκατάστασης, αλλά και τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης της μητέρας και της αδερφής της που ταξίδεψαν στην Ταϊλάνδη για να είναι κοντά της. Παράλληλα, ο Διαγωνισμός Μις Υφήλιος έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση της πτήσης επαναπατρισμού με ιατρική συνοδεία, ενώ δεσμεύτηκε να καλύψει και όλα τα μελλοντικά ιατρικά έξοδα που σχετίζονται με το ατύχημα.

Η οικογένεια της 28χρονης ευχαρίστησε θερμά τον διαγωνισμό για τη στήριξη που προσέφερε. «Η οικογένεια Χένρι ευγνωμονεί ιδιαίτερα τον Διαγωνισμό Μις Υφήλιος για τη συμπόνια, την παρουσία και την αγάπη που έδειξε. Η ανταπόκρισή τους μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει την επαγγελματική ευθύνη και αντανακλά την αφοσίωση και την προστασία της οικογένειας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Δεν της αποδώσαμε καμία ευθύνη»

Απαντώντας σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ευθύνη της ίδιας της Χένρι, οι εκπρόσωποι του διαγωνισμού προχώρησαν σε διάψευση. «Ο Διαγωνισμός Μις Υφήλιος δεν έχει ποτέ αποδώσει ευθύνη στην Γκαμπριέλ Χένρι και επιβεβαιώνει ότι αυτές οι υποψίες είναι αβάσιμες και δεν αντικατοπτρίζουν τα γεγονότα», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Ο συνδιοργανωτής του θεσμού, Ραούλ Ρότσα, δημοσίευσε το δελτίο Τύπου στο Instagram, προσθέτοντας: «Δόξα τω Θεώ, η Μις Τζαμάικα ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πατρίδα της. Σε όλους όσοι ανησυχούσαν για την υγεία της, σας ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζετε με τις συνεχείς προσευχές σας. Προσευχόμαστε για την υγεία και την ταχεία ανάρρωση της Γκαμπριέλ», δήλωσε ο Ρότσα.

Η πτώση σημειώθηκε στις 19 Νοεμβρίου, ενώ η 28χρονη περπατούσε στη σκηνή του διαγωνισμού. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.