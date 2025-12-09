Ιαπωνία: Τουλάχιστον 30 τραυματίες μετά τον ισχυρό σεισμό και το τσουνάμι

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, καταγράφηκαν αρκετά κύματα τσουνάμι ύψους περίπου 70 εκατοστών, ενώ οι αρχές παραμένουν σε συναγερμό.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική και Σεισμολογική Υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε ότι ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε στη θάλασσα στα ανοικτά της βόρειας περιοχής Αομόρι στις 23:15 τοπική ώρα (16:15 ώρα Ελλάδας), ενδέχεται να ακολουθηθεί από ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Η πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να λάβουν προληπτικά μέτρα προστασίας.

Μεταξύ των τραυματιών, υπάρχει ένα άτομο σε σοβαρή κατάσταση στη νήσο Χοκάιντο, τη βορειότερη του αρχιπελάγους. Η ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών ανακοίνωσε ότι περίπου 28.000 πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους.

Στη Σαπόρο, τη μεγαλύτερη πόλη της Χοκάιντο, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) μετέδωσε ότι η γη έτρεμε έντονα για περίπου 30 δευτερόλεπτα, ενώ στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων ηχούσαν συνεχώς προειδοποιητικά μηνύματα. Μετά το ξημέρωμα, οι κάτοικοι είδαν σπασμένα τζάμια στους δρόμους και ζημιές σε οδικά δίκτυα, καθώς η περιοχή είχε ήδη αρχίσει να σκεπάζεται από χιόνι.

«Όταν νιώσαμε τον σεισμό και ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, βγήκαμε τρέχοντας από το σπίτι κρατώντας τα παιδιά μας», είπε στο AFP ο Ντάικι Σιμοχάτα, 33 ετών, υπάλληλος του δήμου Χασικάμι στην Αομόρι. «Ο σεισμός μου θύμισε την καταστροφή στη Φουκουσίμα το 2011». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αντικείμενα έπεσαν από τα ράφια και σκόνη έπεφτε από την οροφή του κτιρίου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, περίπου 2.700 κατοικίες στην Αομόρι παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ έχουν αναφερθεί πυρκαγιές σε διάφορα σημεία. Η JMA είχε προειδοποιήσει αρχικά ότι τα κύματα του τσουνάμι θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα τρία μέτρα, καλώντας τους πολίτες των παράκτιων περιοχών να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας Σινκάνσεν ανεστάλη σε ορισμένες περιοχές, προκειμένου να γίνει έλεγχος στις σιδηροτροχιές. Η εταιρεία Tohoku Electric Power ανακοίνωσε ότι δεν εντοπίστηκαν ανωμαλίες στους δύο κοντινούς πυρηνικούς σταθμούς, στη Χιγκασιντόρι (Αομόρι) και στην Οναγκάουα (Μιγιάγκι).

Η Ιαπωνία δεν έχει ακόμα επουλώσει τις πληγές από τον καταστροφικό σεισμό των 9 Ρίχτερ τον Μάρτιο του 2011, ο οποίος προκάλεσε τεράστιο τσουνάμι με 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους. Τότε, η τήξη τριών αντιδραστήρων στη Φουκουσίμα είχε οδηγήσει στη χειρότερη πυρηνική καταστροφή μετά το Τσερνόμπιλ.

Η χώρα, που βρίσκεται πάνω σε σημείο τομής τεσσάρων τεκτονικών πλακών, αποτελεί τμήμα του λεγόμενου δακτυλίου της φωτιάς του Ειρηνικού και έχει μία από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον κόσμο. Κάθε χρόνο, καταγράφονται περίπου 1.500 αισθητοί σεισμοί, με τις ζημιές να διαφέρουν ανάλογα με το επίκεντρο και το βάθος του εστιακού πεδίου.

Τον Ιανουάριο, επιστημονική ομάδα που συμβουλεύει την κυβέρνηση αύξησε στο 75% έως 82% την πιθανότητα εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού στο ρήγμα Νάνκαϊ μέσα στα επόμενα τριάντα χρόνια. Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Μαρτίου, ένας τέτοιος «μεγασεισμός» και το τσουνάμι που θα προκαλούσε θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον θάνατο έως και 298.000 ανθρώπων και να προκαλέσουν ζημιές άνω των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

