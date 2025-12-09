Λι Τσιάνγκ: Οι δασμοί έχουν ολοένα και πιο καταστροφικές συνέπειες

Ο πρωθυπουργός της Κίνας, Λι Τσιάνγκ, αναφέρθηκε εκ νέου στις επιπτώσεις των δασμών, υπογραμμίζοντας ότι οι «αμοιβαία καταστροφικές συνέπειες» τους γίνονται πλέον ολοένα και πιο ξεκάθαρες. Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο του διαλόγου «1+10» που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, με τη συμμετοχή των επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημερινή κατάσταση του διεθνούς εμπορίου και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Ο Λι Τσιάνγκ επισήμανε ότι οι εμπορικοί φραγμοί συνεχίζουν να δημιουργούν εμπόδια στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας το βάρος στις διεθνείς συναλλαγές. Χωρίς να κατονομάσει κάποιον πολιτικό, τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για μεταρρύθμιση της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, καθώς οι πολιτικές δασμών αναδεικνύουν όλο και περισσότερο το πραγματικό τους κόστος.

Οι τοποθετήσεις του Κινέζου πρωθυπουργού αντικατοπτρίζουν την ανησυχία που επικρατεί στους μεγάλους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, σε μια περίοδο όπου το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου αποτελεί κεντρικό ζήτημα στη διεθνή ατζέντα.