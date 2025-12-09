Καμπότζη: Έξι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε εχθροπραξίες στα σύνορα με την Ταϊλάνδη

Νέο κύμα βίας ξέσπασε στα σύνορα ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άμαχοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Άμυνας της Πνομ Πεν. Οι συγκρούσεις επανήλθαν λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που πλέον δείχνει να έχει καταρρεύσει.

Ο στρατός της Ταϊλάνδης πραγματοποίησε επίθεση μετά τα μεσάνυχτα στην παραμεθόρια επαρχία Μπαντέ Μεντσάι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πολίτες που κινούνταν στην εθνική οδό 56, όπως ανέφερε το καμποτζιανό υπουργείο Άμυνας μέσω ανάρτησης στο Facebook. Με τους νέους αυτούς θανάτους, ο αριθμός των νεκρών αμάχων ανέβηκε σε έξι από τη Δευτέρα, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες μάχες στα σύνορα των δύο βασιλείων της Ασίας.

Οι νέες εχθροπραξίες σημειώθηκαν μόλις δύο μήνες μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 26ης Οκτωβρίου, που είχε επιτευχθεί παρουσία του Αμερικανού προέδρου και θεωρήθηκε τότε σημαντικό βήμα για την ειρήνη. Η συμφωνία αυτή υποτίθεται πως θα έβαζε τέλος στις πενθήμερες μάχες του Ιουλίου, που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 43 ανθρώπους και είχαν οδηγήσει σε 300.000 εκτοπισμούς και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Ο υπουργός Πληροφοριών της Καμπότζης, Νετ Πεκτρά, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «Ταϊλανδικές επιθέσεις» κόστισαν τη ζωή σε τέσσερις αμάχους και τραυμάτισαν δεκάδες άλλους. Από την άλλη πλευρά, ο στρατός της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι ένα μέλος του σκοτώθηκε και 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την έναρξη των νέων συγκρούσεων.

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για το ποια ευθύνεται για το ξέσπασμα των μαχών, με την Ταϊλάνδη να πραγματοποιεί αεροπορικούς βομβαρδισμούς και να χρησιμοποιεί άρματα μάχης εναντίον της γειτονικής χώρας. Η διαμάχη μεταξύ των δύο κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας έχει βαθιές ρίζες και αφορά τη γραμμή των συνόρων τους, μήκους άνω των 800 χιλιομέτρων, που είχε χαραχθεί την εποχή της γαλλικής κατοχής της πρώην Ινδοκίνας.

Η ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών παραμένει υψηλή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις ανήσυχη για το ενδεχόμενο νέας γενικευμένης σύγκρουσης στην περιοχή.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP