Καμπότζη: Έξι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε εχθροπραξίες στα σύνορα με την Ταϊλάνδη

Enikos Newsroom

διεθνή

Καμπότζη: Έξι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε εχθροπραξίες στα σύνορα με την Ταϊλάνδη

Νέο κύμα βίας ξέσπασε στα σύνορα ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άμαχοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Άμυνας της Πνομ Πεν. Οι συγκρούσεις επανήλθαν λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που πλέον δείχνει να έχει καταρρεύσει.

Ο στρατός της Ταϊλάνδης πραγματοποίησε επίθεση μετά τα μεσάνυχτα στην παραμεθόρια επαρχία Μπαντέ Μεντσάι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πολίτες που κινούνταν στην εθνική οδό 56, όπως ανέφερε το καμποτζιανό υπουργείο Άμυνας μέσω ανάρτησης στο Facebook. Με τους νέους αυτούς θανάτους, ο αριθμός των νεκρών αμάχων ανέβηκε σε έξι από τη Δευτέρα, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες μάχες στα σύνορα των δύο βασιλείων της Ασίας.

Οι νέες εχθροπραξίες σημειώθηκαν μόλις δύο μήνες μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 26ης Οκτωβρίου, που είχε επιτευχθεί παρουσία του Αμερικανού προέδρου και θεωρήθηκε τότε σημαντικό βήμα για την ειρήνη. Η συμφωνία αυτή υποτίθεται πως θα έβαζε τέλος στις πενθήμερες μάχες του Ιουλίου, που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 43 ανθρώπους και είχαν οδηγήσει σε 300.000 εκτοπισμούς και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Ο υπουργός Πληροφοριών της Καμπότζης, Νετ Πεκτρά, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «Ταϊλανδικές επιθέσεις» κόστισαν τη ζωή σε τέσσερις αμάχους και τραυμάτισαν δεκάδες άλλους. Από την άλλη πλευρά, ο στρατός της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι ένα μέλος του σκοτώθηκε και 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την έναρξη των νέων συγκρούσεων.

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για το ποια ευθύνεται για το ξέσπασμα των μαχών, με την Ταϊλάνδη να πραγματοποιεί αεροπορικούς βομβαρδισμούς και να χρησιμοποιεί άρματα μάχης εναντίον της γειτονικής χώρας. Η διαμάχη μεταξύ των δύο κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας έχει βαθιές ρίζες και αφορά τη γραμμή των συνόρων τους, μήκους άνω των 800 χιλιομέτρων, που είχε χαραχθεί την εποχή της γαλλικής κατοχής της πρώην Ινδοκίνας.

Η ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών παραμένει υψηλή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις ανήσυχη για το ενδεχόμενο νέας γενικευμένης σύγκρουσης στην περιοχή.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 10 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος προσποιείται ότι είναι καλός ενώ δεν είναι

Οι πρωταγωνιστές της επιστήμης το 2025

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων – Η νέα προθεσμία

myNAFTILIAlive: Για ποιες επιπλέον διαδικασίες θα μπορούν οι ναυτικοί να κλείνουν ραντεβού – Όλες οι λεπτομέρειες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:31 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Copernicus: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ

Το 2025 φαίνεται πως θα καταγραφεί ως μία από τις πιο ζεστές χρονιές στην ιστορία, καθώς σύμφω...
06:08 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιθέσεις με drone στο Σούμι προκάλεσαν διακοπές ρεύματος και τραυματισμούς

Χωρίς ρεύμα έμεινε η πόλη Σούμι στη βόρεια Ουκρανία το βράδυ της Δευτέρας, μετά από νέα επίθεσ...
04:25 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 30 τραυματίες μετά τον ισχυρό σεισμό και το τσουνάμι

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ που σημειώθηκ...
03:28 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί με νέους δασμούς το Μεξικό αν δεν φροντίσει να φτάσει περισσότερο νερό στο Τέξας

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αυξήσει κατά 5% τους τελωνειακούς δασμούς σε μεξικανικά προϊόντα,...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα