Κάστρο Βοιωτίας: Αγρότης επιτέθηκε στο συνεργείο του Star – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κάστρο Βοιωτίας: Αγρότης επιτέθηκε στο συνεργείο του Star – Δείτε βίντεο

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας, όταν το τηλεοπτικό συνεργείο του Star δέχθηκε επίθεση την ώρα που κάλυπτε ζωντανά τις κινητοποιήσεις.

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ένας αγρότης πλησίασε τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Γκούμα και τον συνεργάτη του, επιτέθηκε φραστικά στον ρεπόρτερ και έριξε την κάμερα στο έδαφος.

Η ένταση ήταν εμφανής, με τον άνδρα να απευθύνεται στον δημοσιογράφο λέγοντας: «Σε παρακαλώ πολύ. Αυτά δεν θα τα τραβάς. Το κατάλαβες; Δε θέλουμε δημοσιότητα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 10 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος προσποιείται ότι είναι καλός ενώ δεν είναι

Οι πρωταγωνιστές της επιστήμης το 2025

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων – Η νέα προθεσμία

myNAFTILIAlive: Για ποιες επιπλέον διαδικασίες θα μπορούν οι ναυτικοί να κλείνουν ραντεβού – Όλες οι λεπτομέρειες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
00:35 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Κλειστό και πάλι το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» – Το πρωί της Τρίτης (9/12) η νέα συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής

Για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια μέρα έκλεισε το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, μ...
23:11 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Καλύβια: Εξουδετερώθηκε ο εμπρηστικός μηχανισμός που εντοπίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (8/12) στα Καλύβια Θορικού, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αν...
23:06 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Χολαργός: Για ένα σχόλιο στα social media μαχαίρωσαν 7 φορές τον 14χρονο – Αναζητούνται οι δράστες που ανάρτησαν φωτογραφίες με τα όπλα της ενέδρας

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ο 14χρονος, ο οποίος δέχθηκε 7 μαχαιριές σε ενέ...
23:00 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Νέα μπλόκα και αποκλεισμοί αεροδρομίων και λιμανιών – Σοβαρά επεισόδια στην Κρήτη με τραυματισμούς και συλλήψεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις με νέα δυναμικά μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και με σχέδ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα