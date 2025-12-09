Κάστρο Βοιωτίας: Αγρότης επιτέθηκε στο συνεργείο του Star – Δείτε βίντεο

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας, όταν το τηλεοπτικό συνεργείο του Star δέχθηκε επίθεση την ώρα που κάλυπτε ζωντανά τις κινητοποιήσεις.

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ένας αγρότης πλησίασε τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Γκούμα και τον συνεργάτη του, επιτέθηκε φραστικά στον ρεπόρτερ και έριξε την κάμερα στο έδαφος.

Η ένταση ήταν εμφανής, με τον άνδρα να απευθύνεται στον δημοσιογράφο λέγοντας: «Σε παρακαλώ πολύ. Αυτά δεν θα τα τραβάς. Το κατάλαβες; Δε θέλουμε δημοσιότητα».