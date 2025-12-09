Κώστας Τσιάρας για τις κινητοποιήσεις των αγροτών: «Έχω συναντηθεί με όλους τους φορείς που ζήτησαν συνάντηση – Η βία είναι απολύτως καταδικαστέα»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Κρήτη, τονίζοντας την ανάγκη για διάλογο και συνεννόηση αντί για εντάσεις και βία. Ο υπουργός δήλωσε πως έχει ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με όλους τους φορείς, εκπροσώπους, οργανώσεις και συνεταιρισμούς που του ζήτησαν ραντεβού. Όπως είπε, στόχος των επαφών είναι να εντοπιστούν τα προβλήματα και να δοθούν πραγματικές λύσεις που θα στηρίξουν τον αγροτικό κόσμο.

«Έχω συναντηθεί με το σύνολο των φορέων, εκπροσώπων, οργανώσεων, συνεταιρισμών που μου έχει ζητήσει συνάντηση. Προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και να επιδιώξουμε να ενισχύσουμε, να στηρίξουμε και να δώσουμε λύσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (8/12/25) στο Action24, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι κάποια αιτήματα, όπως οι σταθερές τιμές, δεν μπορούν να εφαρμοστούν ούτε στην Ελλάδα ούτε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Εγώ δε μπορώ να σας πω ότι αιτήματα του τύπου σταθερές τιμές, μπορεί να υπάρχουν στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα» τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θέματα όπως η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή η παράταση του φθηνού αγροτικού ρεύματος βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων. «Ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση του τρόπου που επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή η παράταση του χρόνου για το φθηνό αγροτικό ρεύμα, είναι ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι της συζήτησης» σημείωσε.

Αναφερόμενος στη μέχρι τώρα στάση των διαδηλωτών, ο υπουργός επισήμανε ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν ακόμη μια κοινή ομάδα εκπροσώπησης. «Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή, όλοι αυτοί που διαδηλώνουν δεν έχουν βρει τη συγκεκριμένη ομάδα έκφρασής τους, τη συντονιστική επιτροπή. Αυτό μπορεί να είναι ένα ζήτημα για το οποίο δεν προσήλθαν μέχρι σήμερα στη συζήτηση. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη ατζέντα αιτημάτων και θεμάτων για να ξέρουμε ακριβώς για τι μιλάμε» ανέφερε, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν θέματα που θα τα βάλουμε στη συζήτηση. Αυτή είναι η πρόθεση από τη δική μας πλευρά».

Ο Κώστας Τσιάρας αναφέρθηκε και στα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Κρήτη, τα οποία χαρακτήρισε απαράδεκτα και καταδικαστέα. «Η βία προφανώς είναι απολύτως καταδικαστέα. Αυτά που είδαμε στην Κρήτη, δεν ξέρω σε ποια λογική θα μπορούσαν να αντέξουν ή με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι αστυνομικοί είναι παιδιά απλών οικογενειών, παιδιά αγροτών. Δε νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο βρίσκει κανείς τη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Αντίθετα, τη λύση μπορούμε να τη βρούμε όταν καθόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου» τόνισε.

Υπενθύμισε, μάλιστα, πως και στο παρελθόν, μέσω του διαλόγου, δόθηκαν πραγματικές λύσεις που μείωσαν το κόστος παραγωγής. «Αυτό το αποδείξαμε και πριν δύο χρόνια, με αντίστοιχες κινητοποιήσεις, ενεργοποιήθηκαν μηχανισμοί μείωσης του κόστους παραγωγής. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, υπάρχει πεδίο συνεννόησης» σημείωσε ο υπουργός.