Αργύρης Αγγέλου: «Έχω υπάρξει πολύ τυχερό παιδί της τηλεόρασης και με στεναχωρεί που δεν κάνω συχνά» – Τι είπε για το reunion του «Παρά Πέντε»

Ο Αργύρης Αγγέλου βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1 και μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση του με την τηλεόραση, την απουσία του από τη μικρή οθόνη αλλά και για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του «Παρά Πέντε».

Ο αγαπημένος ηθοποιός εξήγησε πως, παρότι πολλοί θεωρούν ότι έχει μεγάλη τηλεοπτική πορεία, στην πραγματικότητα έχει κάνει ελάχιστες συμμετοχές τα τελευταία χρόνια, απλώς παραμένει «παρών» μέσα από τις συνεχείς επαναλήψεις των επιτυχημένων σειρών του.

Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει περάσει μεγάλο διάστημα μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό. «Όσο περνάνε τα χρόνια, επειδή πατάω πιο γερά στα πόδια μου, αισθάνομαι ότι δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Ο κόσμος και καμιά φορά ο ίδιος ο χώρος έχει την αίσθηση… Τώρα στο “Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” έλεγα ότι έχω να κάνω καιρό τηλεόραση και δεν με πίστευαν. Τους έλεγα ότι έκανα στον covid τον “Έρωτα με διαφορά” και πιο πριν είχα να κάνω 12 χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη των επαναλήψεων, λέγοντας πως το κοινό συχνά τον συνδέει με το «Παρά Πέντε» και τις «Σαββατογεννημένες», που προβάλλονται ξανά και ξανά. «Το Παρά Πέντε κι οι Σαββατογεννημένες παίζουν συνέχεια κι ο κόσμος αψηφά κι επιλέγει να βλέπει ό,τι τον βολεύει. Μεγαλώνω παράλληλα. Με πληγώνει λίγο γιατί την αγαπώ την τηλεόραση», ανέφερε συγκινημένος.

Μιλώντας για την επιστροφή της θρυλικής σειράς, αποκάλυψε πως η ιδέα του επετειακού επεισοδίου ήταν κάτι που δεν περίμενε. «Το επετειακό του Παρά Πέντε ήρθε ανέλπιστα γιατί ο Γιώργος όλα αυτά τα χρόνια ήταν κάθετος. Ήρθε σαν ουρανοκατέβατο δώρο, δεν ξέρω πώς να περιγράψω τη χαρά μου. Η πρώτη μέρα των γυρισμάτων ήταν αξέχαστη. Δεν πρόλαβα να συνειδητοποιήσω το πέρασμα των χρόνων», είπε με χαμόγελο.

Στη συνέχεια αποκάλυψε λεπτομέρειες για τα γυρίσματα. «Αυτή τη στιγμή έχουμε γυρίσει 5 σκηνές και μένει το live on tape που θα τα συνδέσει όλα. Ο κόσμος ψήφισε κι έδωσε ιδέες για την εξέλιξη των χαρακτήρων του Παρά Πέντε. Θα δείτε τους χαρακτήρες σε κάποιες κομβικές στιγμές που περάσαμε μαζί και θα έχω το τσουλούφι κι η Σμαράγδα την περούκα της. Θα δείτε μια γιορτή και θα το συντονίζει ο Γιώργος από όσο ξέρω. Θα περάσουμε όλοι και θα είναι σαν ένα ευχαριστώ», ανέφερε.

Ο Αργύρης Αγγέλου μίλησε επίσης για τη στάση του απέναντι στον χρόνο και τη ζωή. «Μου άρεσαν όλα και σε όλα τσαλαβουτούσα σαν να ’ναι ευκαιρία να γνωρίσεις και να ρουφήξεις τη ζωή. Ποτέ δεν αγνοούσα τον κίνδυνο και πάντα με βάραινε όλο αυτό πάρα πολύ. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, επειδή πατάω πιο γερά στα πόδια μου, αισθάνομαι ότι δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν», είπε, συμπληρώνοντας με χιούμορ: «Είμαι 47 μισό, το καλοκαίρι θα γίνω 48 και θα ’θελα πραγματικά να παγώσω τον χρόνο εδώ. Δεν θα ’θελα να ξαναγίνω ούτε 30, ούτε 25, ούτε 18».

Κλείνοντας, εξέφρασε την αγάπη του για την τηλεόραση και τη στενοχώρια του που δεν συμμετέχει συχνά σε παραγωγές. «Ο κόσμος επιλέγει να βλέπει ό,τι τον βολεύει. Αψηφάει ότι μεγαλώνω παράλληλα, αλλά νομίζει ότι κάνω και συνέχεια τηλεόραση επειδή το Παρά Πέντε παίζει συνέχεια, αλλά στην πραγματικότητα είχα να κάνω 12 χρόνια τηλεόραση πριν από τον Covid. Κι αυτό με πληγώνει λίγο, γιατί εγώ την τηλεόραση την αγαπάω πολύ. Έχω υπάρξει πολύ τυχερό παιδί της τηλεόρασης και με στεναχωρεί που δεν κάνω συχνά».