ΗΠΑ: Η Γερουσία υπέρ του Άιζακμαν για την ηγεσία της NASA – «Επιστροφή στη Σελήνη πριν από την Κίνα»

Η Επιτροπή Εμπορίου της Γερουσίας των ΗΠΑ ενέκρινε αργά το βράδυ της Δευτέρας την προώθηση της υποψηφιότητας του δισεκατομμυριούχου ιδιώτη αστροναύτη Τζάρεντ Άιζακμαν για τη θέση του επικεφαλής της NASA, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την τελική του έγκριση.

Ο Άιζακμαν, που έχει προταθεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα στους γερουσιαστές το όραμά του για το μέλλον της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας. Τόνισε την ανάγκη να επιστρέψουν Αμερικανοί αστροναύτες στη Σελήνη πριν από την Κίνα, ενώ ξεκαθάρισε ότι ενεργεί ανεξάρτητα από τον διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX, Έλον Μασκ.

Ο επιχειρηματίας, γνωστός για τις δύο πτήσεις του σε τροχιά σε αποστολές αποκλειστικά με ιδιώτες αστροναύτες ως πελάτης και συνεργάτης της SpaceX, προειδοποίησε πως μια πιθανή ήττα των ΗΠΑ στη «σεληνιακή κούρσα» με την Κίνα «θα μπορούσε να μεταβάλει την ισορροπία ισχύος εδώ στη Γη».

Πηγή: Reuters