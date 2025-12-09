ΗΠΑ: Η Γερουσία υπέρ του Άιζακμαν για την ηγεσία της NASA – «Επιστροφή στη Σελήνη πριν από την Κίνα»

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Η Γερουσία υπέρ του Άιζακμαν για την ηγεσία της NASA – «Επιστροφή στη Σελήνη πριν από την Κίνα»

Η Επιτροπή Εμπορίου της Γερουσίας των ΗΠΑ ενέκρινε αργά το βράδυ της Δευτέρας την προώθηση της υποψηφιότητας του δισεκατομμυριούχου ιδιώτη αστροναύτη Τζάρεντ Άιζακμαν για τη θέση του επικεφαλής της NASA, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την τελική του έγκριση.

Ο Άιζακμαν, που έχει προταθεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα στους γερουσιαστές το όραμά του για το μέλλον της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας. Τόνισε την ανάγκη να επιστρέψουν Αμερικανοί αστροναύτες στη Σελήνη πριν από την Κίνα, ενώ ξεκαθάρισε ότι ενεργεί ανεξάρτητα από τον διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX, Έλον Μασκ.

Ο επιχειρηματίας, γνωστός για τις δύο πτήσεις του σε τροχιά σε αποστολές αποκλειστικά με ιδιώτες αστροναύτες ως πελάτης και συνεργάτης της SpaceX, προειδοποίησε πως μια πιθανή ήττα των ΗΠΑ στη «σεληνιακή κούρσα» με την Κίνα «θα μπορούσε να μεταβάλει την ισορροπία ισχύος εδώ στη Γη».

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 10 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος προσποιείται ότι είναι καλός ενώ δεν είναι

Οι πρωταγωνιστές της επιστήμης το 2025

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων – Η νέα προθεσμία

myNAFTILIAlive: Για ποιες επιπλέον διαδικασίες θα μπορούν οι ναυτικοί να κλείνουν ραντεβού – Όλες οι λεπτομέρειες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
00:55 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Βόρεια Κορέα: Πέθανε ο Ρώσος πρεσβευτής στην Πιονγκγιάνγκ, Αλεξάντρ Ματσεγκόρα

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 70 ετών ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Βόρεια Κορέα, Αλεξά...
00:15 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Βρετανία: Οι καταναλωτές μειώνουν τα έξοδα για τα Χριστούγεννα, κάνοντας νωρίτερα τα ψώνια τους και γευματίζοντας στο σπίτι

Οι καταναλωτές στην Βρετανία που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες κατανέμουν το κόστος για...
23:45 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Γερμανία: Ρεκόρ πτωχεύσεων για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, το 2025

Ο αριθμός των γερμανικών επιχειρήσεων που οδηγούνται σε πτώχευση φτάνει φέτος στο υψηλότερο επ...
23:25 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Σάλος στην Τουρκία: Δένουν μαθητές με αυτισμό σε ιδιωτικό σχολείο στην Προύσα ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες ντροπής προκαλούν σάλο στην Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα, το οπτικό υλικό είναι από ένα ι...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα