Ηράκλειο: Κλειστό και πάλι το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» – Το πρωί της Τρίτης (9/12) η νέα συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής

Enikos Newsroom

κοινωνία

Για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια μέρα έκλεισε το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, μετά την απόφαση που έλαβαν αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο σταμάτησαν εκ νέου στις 23:00 και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μέχρι αύριο στις δέκα το πρωί. Τότε αναμένεται να συνεδριάσει ξανά η Συντονιστική Επιτροπή, προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Νωρίτερα, το μεσημέρι της ίδιας μέρας, διαμαρτυρόμενοι είχαν εισέλθει στην πίστα του αεροδρομίου, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της λειτουργίας του μέχρι περίπου τις έξι το απόγευμα. Μετά την αποχώρησή τους και τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας που ακολούθησαν, οι πτήσεις ξεκίνησαν και πάλι κανονικά.

Όπως τονίστηκε από τις αρμόδιες αρχές, στόχος ήταν να εκτονωθεί η ένταση και να αποκατασταθεί η λειτουργία του αεροδρομίου, καθώς από το μεσημέρι είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες επιβάτες που περίμεναν να ταξιδέψουν.

23:11 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

