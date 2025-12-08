Χολαργός: Για ένα σχόλιο στα social media μαχαίρωσαν 7 φορές τον 14χρονο – Αναζητούνται οι δράστες που ανάρτησαν φωτογραφίες με τα όπλα της ενέδρας

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ο 14χρονος, ο οποίος δέχθηκε 7 μαχαιριές σε ενέδρα που του έστησαν δύο άτομα στον Χολαργό.

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν το περασμένο Σάββατο σε πολυσύχναστο σημείο του Χολαργού. Συγκεκριμένα, ένας 17χρονος και ένας 19χρονος έστησαν ενέδρα στον 14χρονο, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα μια 20χρονη κοπέλα, με την οποία πίστευε ότι είχε κλείσει ραντεβού ο 14χρονος. Οι δύο δράστες μαχαίρωσαν 7 φορές τον 14χρονο σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. «Έχουμε τσακωθεί και απλά με μαχαίρωσαν. Μου την είχαν στημένη» δήλωσε ο 14χρονος.

Η αφορμή για την επίθεση

Σύμφωνα με το Mega, οι δράστες είχαν διενέξεις στο παρελθόν με τον 14χρονο, και αφορμή για την επίθεση του Σαββάτου ήταν ένα σχόλιο που έκανε ο ανήλικος σε story ενός εκ των δραστών στο Instagram.

Μάλιστα, μετά την επίθεση, οι δύο δράστες, που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ανέβασαν στα social media φωτογραφίες με τα όπλα της ενέδρας.

«Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει»

«Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο. Και το δεύτερο πράγμα είναι, για να μην μπλέξω σε όλο αυτό, να πάρω την αστυνομία. Δεν ξέρω τίποτα. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Είχε παντού γρατζουνιές, μαχαιρώματα. Ήρθε, τον παρακαλούσα να μου δώσει το τηλέφωνο. Ήταν σε μια κατάσταση έτσι, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι αυτό.

Εκείνη την στιγμή δεν ανταποκρινόταν στο “δώσε μου το τηλέφωνο των γονιών σου”. Εκείνη την στιγμή, επικοινωνούσε, μου απαντούσε ότι “δεν θέλω, δεν θέλω”. Μην φανταστείτε και διάλογο και μέσα στον πανικό πήραμε τηλέφωνο το ασθενοφόρο. Και σας λέω επειδή φοβήθηκα μην γίνει όλο αυτό, πήρα κατευθείαν και την αστυνομία. Οπότε ήρθε κατευθείαν η αστυνομία, τον παρέλαβε» ανέφερε μία μάρτυρας.