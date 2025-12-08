Χολαργός: Έκλεισαν ραντεβού σε 14χρονο με δόλωμα μια κοπέλα και τον μαχαίρωσαν 7 φορές – «Μου την είχαν στημένη»

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Δύο άτομα ηλικίας 17 και 19 ετών έστησαν ενέδρα σε έναν 14χρονο στον Χολαργό, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα μια 20χρονη κοπέλα. Το θύμα μαχαιρώθηκε επτά φορές με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, όλα συνέβησαν το περασμένο Σάββατο σε πολυσύχναστο σημείο του Χολαργού. Οι δύο δράστες κατάφεραν να παρασύρουν τον 14χρονο στο σημείο και να τον μαχαιρώσουν σε διάφορα σημεία του σώματός του. Ως δόλωμα είχε εμφανιστεί μια κοπέλα με την οποία πίστευε ότι είχε κλείσει ραντεβού ο 14χρονος.

Αντί για τη 20χρονη όμως, εμφανίστηκαν τα δύο άτομα με τα οποία ο 14χρονος είχε διενέξεις στο παρελθόν. Ο ένας από αυτούς άρχισε να τον μαχαιρώνει και ο άλλος να τον χτυπάει με γροθιές.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:30, ενώ ο 14χρονος μετά τα χτυπήματα που είχε δεχτεί πήγε σε καφετέρια της περιοχής προκειμένου να περιποιηθούν τα τραύματά του.

«Έχουμε τσακωθεί και απλά με μαχαίρωσαν. Μου την είχαν στημένη» δήλωσε ο 14χρονος στο Mega.

«Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο. Και το δεύτερο πράγμα είναι, για να μην μπλέξω σε όλο αυτό, να πάρω την
αστυνομία. Δεν ξέρω τίποτα. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Είχε παντού, είχε εδώ γρατζουνιές, εδώ μαχαιρώματα είχε πολλά. Ήρθε, τον παρακαλούσα να μου δώσει το τηλέφωνο. Ήταν σε μια κατάσταση έτσι, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι αυτό. Εκείνη την στιγμή δεν ανταποκρινόταν στο “δώσε μου το τηλέφωνο των γονιών σου”. Εκείνη την στιγμή, επικοινωνούσε, μου απαντούσε ότι “δεν θέλω, δεν θέλω”. Μην φανταστείτε και διάλογο και μέσα στον πανικό πήραμε τηλέφωνο το ασθενοφόρο. Και σας λέω επειδή φοβήθηκα μην γίνει όλο αυτό, πήρα κατευθείαν και την αστυνομία. Οπότε ήρθε κατευθείαν η αστυνομία, τον παρέλαβε» ανέφερε μία  μάρτυρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 10 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος προσποιείται ότι είναι καλός ενώ δεν είναι

Οι πρωταγωνιστές της επιστήμης το 2025

ΠΕΝΕΝ: Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στα εμπορικά πλοία-Ποια είναι τα αιτήματα

Διοξείδιο του άνθρακα: Επενδύσεις 4 δισ. ευρώ στη δέσμευση και στην αποθήκευση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:07 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν ξανά τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων μετά τα σοβαρά επεισόδια – Τι ισχύει με τις πτήσεις

Αποχώρησαν λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα της Δευτέρας (8/12) και έπειτα από τρεις ώρες κινητ...
18:52 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Λέσβος: Aγρότες απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης – Το πλοίο της γραμμής αναχώρησε χωρίς φορτηγά και αυτοκίνητα

Ηλεκτρισμένη είναι η ατμόσφαιρα στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα...
18:31 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Τα μπλόκα ακινητοποίησαν τουρκική ομάδα: Τα μέλη της εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τους αγρότες – «Έχουμε και στη χώρα μας αντίστοιχα προβλήματα»

Η Καρδίτσα υποδέχεται την τουρκική Μερσίν για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions Leagu...
18:27 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Καλύτερο τυρί στον κόσμο για το 2026 η γραβιέρα Νάξου – Η ανάρτηση του Taste Atlas – ΦΩΤΟ

O διάσημος οδηγός γαστρονομίας, Taste Atlas, ανέδειξε την γραβιέρα Νάξου ως το καλύτερο τυρί σ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα