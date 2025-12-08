Χολαργός: Έκλεισαν ραντεβού σε 14χρονο με δόλωμα μια κοπέλα και τον μαχαίρωσαν 7 φορές – «Μου την είχαν στημένη»

Δύο άτομα ηλικίας 17 και 19 ετών έστησαν ενέδρα σε έναν 14χρονο στον Χολαργό, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα μια 20χρονη κοπέλα. Το θύμα μαχαιρώθηκε επτά φορές με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, όλα συνέβησαν το περασμένο Σάββατο σε πολυσύχναστο σημείο του Χολαργού. Οι δύο δράστες κατάφεραν να παρασύρουν τον 14χρονο στο σημείο και να τον μαχαιρώσουν σε διάφορα σημεία του σώματός του. Ως δόλωμα είχε εμφανιστεί μια κοπέλα με την οποία πίστευε ότι είχε κλείσει ραντεβού ο 14χρονος.

Αντί για τη 20χρονη όμως, εμφανίστηκαν τα δύο άτομα με τα οποία ο 14χρονος είχε διενέξεις στο παρελθόν. Ο ένας από αυτούς άρχισε να τον μαχαιρώνει και ο άλλος να τον χτυπάει με γροθιές.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:30, ενώ ο 14χρονος μετά τα χτυπήματα που είχε δεχτεί πήγε σε καφετέρια της περιοχής προκειμένου να περιποιηθούν τα τραύματά του.

«Έχουμε τσακωθεί και απλά με μαχαίρωσαν. Μου την είχαν στημένη» δήλωσε ο 14χρονος στο Mega.

«Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο. Και το δεύτερο πράγμα είναι, για να μην μπλέξω σε όλο αυτό, να πάρω την

αστυνομία. Δεν ξέρω τίποτα. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Είχε παντού, είχε εδώ γρατζουνιές, εδώ μαχαιρώματα είχε πολλά. Ήρθε, τον παρακαλούσα να μου δώσει το τηλέφωνο. Ήταν σε μια κατάσταση έτσι, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι αυτό. Εκείνη την στιγμή δεν ανταποκρινόταν στο “δώσε μου το τηλέφωνο των γονιών σου”. Εκείνη την στιγμή, επικοινωνούσε, μου απαντούσε ότι “δεν θέλω, δεν θέλω”. Μην φανταστείτε και διάλογο και μέσα στον πανικό πήραμε τηλέφωνο το ασθενοφόρο. Και σας λέω επειδή φοβήθηκα μην γίνει όλο αυτό, πήρα κατευθείαν και την αστυνομία. Οπότε ήρθε κατευθείαν η αστυνομία, τον παρέλαβε» ανέφερε μία μάρτυρας.