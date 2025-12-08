Κυβερνητικές πηγές: Τα επεισόδια στην Κρήτη αφορούν το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Θα επιταχυνθούν οι πληρωμές το επόμενο διάστημα

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυβερνητικές πηγές: Τα επεισόδια στην Κρήτη αφορούν το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Θα επιταχυνθούν οι πληρωμές το επόμενο διάστημα

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν πως τα επεισόδια στα αεροδρόμια της Κρήτης δεν έχουν σχέση με τα αγροτικά ζητήματα και τα προβλήματα που αναδεικνύουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, ζητώντας λύσεις.

Γι’ αυτό το λόγο, όπως τονίζουν, άπτονται της αρμοδιότητας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση έχει σταθερή γραμμή η οποία εκφράστηκε και σήμερα, από τον πρωθυπουργό, τον αρμόδιο υπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και σε αυτήν επιμένει. Δηλαδή να γίνει οργανωμένος διάλογος, να υπάρξει μια αντιπροσωπευτική επιτροπή από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων και να καταγραφούν συντεταγμένα τα αιτήματά τους.

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο πληρωμών κινούνται με ταχύτητα στο μέτρο του δυνατού προκειμένου να «τρέξουν» νέες πληρωμένες για το μέτρο 23 και στη συνέχεια την εξόφληση της βασικής επιδότησης των 600 εκατ. ευρώ.

