Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν ξανά τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων μετά τα σοβαρά επεισόδια – Τι ισχύει με τις πτήσεις

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αγρότες, Ηράκλειο, αεροδρόμιο

Αποχώρησαν λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα της Δευτέρας (8/12) και έπειτα από τρεις ώρες κινητοποίησης μέσα στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», οι αγρότες, που βρέθηκαν στον αερολιμένα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους που ξεκίνησαν σήμερα το πρωί.

Οι λειτουργίες του αεροδρομίου είχαν ανασταλεί, ωστόσο, οι αγρότες πραγματοποίησαν συνέλευση και ενημέρωσαν το κοινό στο αεροδρόμιο ότι αυτό θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 23:00, ενώ σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε νέο αποκλεισμό το πρωί της Τρίτης.

Πάντως, πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, εξακολουθεί να βρίσκεται εντός και εκτός του κτιρίου του αεροδρομίου «Ν.Καζαντζάκης», τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν επ’ αόριστον.

Δείτε βίντεο από την κατάληψη του αεροδρομίου:

Χανιά: Μία πτήση ανά τρίωρο

Το αεροδρόμιο των Χανίων είναι ξανά σε λειτουργία, καθώς αποφασίστηκε από τους αγρότες, να πραγματοποιείται μία πτήση ανά τρεις ώρες. Οι πτήσεις που φτάνουν στα Χανιά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

Την Τρίτη, στις 7:00, θα γίνει νέα συνεδρίαση των αγροτών για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.

Υπενθυμίζεται πως επεισόδια σημειώθηκαν στα Χανιά το απόγευμα, όπου οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν σε αποκλεισμό του αεροδρομίου, ενώ αναποδογύρισαν και περιπολικό, με τις δυνάμεις ασφαλείας να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Αρχικά οι αγρότες κατευθύνθηκαν στην πύλη του αεροδρομίου για να διαμαρτυρηθούν, ωστόσο η αστυνομία δεν τους επέτρεψε, με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί ένταση. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών, με τους αγρότες να «απαντούν» με πέτρες ενώ στη συνέχεια αναποδογύρισαν όχημα της αστυνομίας.

Η παρουσία της Αστυνομίας μετά και τα επεισόδια είναι διακριτική, καθώς θέλουν να αποφύγουν την όποια ένταση ειδικά αφού μπροστά και πίσω από το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων υπάρχουν πολίτες που ζητούν να περάσουν.

