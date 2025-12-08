Λέσβος: Aγρότες απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης – Το πλοίο της γραμμής αναχώρησε χωρίς φορτηγά και αυτοκίνητα

Ηλεκτρισμένη είναι η ατμόσφαιρα στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου παρατάχθηκαν περιμετρικά, αποκλείοντας και τις τρεις εισόδους – εξόδους του λιμανιού, σε μια κίνηση κλιμάκωσης που έρχεται ως συνέχεια της μαζικής κινητοποίησης της Παρασκευής στη Λάρσο.

Οι συγκεντρωμένοι αγρότες είχαν ήδη κινηθεί από δύο προσυγκεντρώσεις:

Στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, το βορειοανατολικό τμήμα του νησιού.

Στον κόμβο της Λάρσου, για το κεντρικό και νοτιοδυτικό τμήμα.

Από εκεί σχηματίστηκε ενιαία μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ, αγροτικά και λεωφορεία υποστηρικτών που έφτασαν στο κεντρικό λιμάνι, κλείνοντας κυκλικά το χώρο και εμποδίζοντας την πρόσβαση, σύμφωνα με το lesvosnews.com.

Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων και αποκλεισμών λιμανιών που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Στη Λέσβο, η συμμετοχή κτηνοτρόφων, ελαιοπαραγωγών, μελισσοκόμων και ψαράδων είναι μαζική, με το κλίμα να θυμίζει τις μεγάλες κινητοποιήσεις άλλων εποχών.

Λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα, απέπλευσε από το λιμάνι της Μυτιλήνης κενό επιβατών και οχημάτων το πλοίο Διαγόρας της Blue Star Ferries με προορισμό τα λιμάνια της Χίου και του Πειραιά.

Στο πλευρό τους το Εργατικό Κέντρο

Όπως σε όλη την Ελλάδα, που εργατικά σωματεία συμπαραστέκονται στους αγρότες, το Εργατικό Κέντρο Λέσβο εξέφρασε την έμπρακτη αλληλεγγύη και στήριξή του, προσφέροντάς τους, νωρίτερα, νερό και κρουασάν.