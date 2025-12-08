Τα μπλόκα ακινητοποίησαν τουρκική ομάδα: Τα μέλη της εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τους αγρότες – «Έχουμε και στη χώρα μας αντίστοιχα προβλήματα»

Σύνοψη από το

  • Η τουρκική ομάδα Μερσίν, που ταξίδευε για αγώνα στην Καρδίτσα, ακινητοποιήθηκε λόγω των μπλόκων των αγροτών στη Θήβα.
  • Η αγροτική διαμαρτυρία βρίσκεται σε κλιμάκωση, με τους φραγμούς στις εθνικές οδούς να διακόπτουν την κυκλοφορία σε πολλά σημεία της χώρας.
  • Τα μέλη της Μερσίν έδειξαν κατανόηση, με τον προπονητή τους να δηλώνει ότι «υποστηρίζουν τους αγρότες» και πως «αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στη χώρα τους».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΠΛΟΚΑ

Η Καρδίτσα υποδέχεται την τουρκική Μερσίν για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League (Τρίτη 9/12/25, στις 20:00). Όμως, αλλά τα μπλόκα των αγροτών στη Θήβα, ακινητοποίησαν την αποστολή της τουρκικής ομάδας.

ΕΛ.ΑΣ. Ταυτοποιήθηκαν οι αγρότες στα επεισόδια της Κρήτης – Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες

Η αγροτική διαμαρτυρία βρίσκεται σε κλιμάκωση με τους φραγμούς στις εθνικές να έχουν “κόψει” την κυκλοφορία σε πολλά σημεία της χώρας. “Θύμα” τους έπεσε και η τουρκική Μερσίν, στο δρόμο προς την Καρδίτσα, για το παιχνίδι με τη θεσσαλική ομάδα.

Η αποστολή της Μερσίν αναγκάστηκε να σταματήσει στο μπλόκο της Θήβας, αλλά τα μέλη της τουρκικής ομάδας κάθε άλλο παρά ενοχλήθηκαν. Αντίθετα, εμφανίστηκαν με ιδιαίτερη κατανόηση παρά την ταλαιπωρία και μάλιστα ο προπονητής τους ήταν ξεκάθαρος, καθώς είπε ότι υποστηρίζουν τους αγρότες, επισημαίνοντας συγχρόνως ότι αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στη χώρα τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 10 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος προσποιείται ότι είναι καλός ενώ δεν είναι

Οι πρωταγωνιστές της επιστήμης το 2025

ΠΕΝΕΝ: Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στα εμπορικά πλοία-Ποια είναι τα αιτήματα

Διοξείδιο του άνθρακα: Επενδύσεις 4 δισ. ευρώ στη δέσμευση και στην αποθήκευση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:06 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Θρακομακεδόνες: Μαθητές σχολείου καταγγέλλουν ότι χτυπήθηκαν από ρεύμα

Ανησυχία έχει προκαλέσει η καταγγελία δύο μαθητών σε γυμνάσιο στους Θρακομακεδόνες, ότι τους χ...
19:30 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Χολαργός: Έκλεισαν ραντεβού σε 14χρονο με δόλωμα μια κοπέλα και τον μαχαίρωσαν 7 φορές – «Μου την είχαν στημένη»

Δύο άτομα ηλικίας 17 και 19 ετών έστησαν ενέδρα σε έναν 14χρονο στον Χολαργό, χρησιμοποιώντας ...
19:07 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν ξανά τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων μετά τα σοβαρά επεισόδια – Τι ισχύει με τις πτήσεις

Αποχώρησαν λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα της Δευτέρας (8/12) και έπειτα από τρεις ώρες κινητ...
18:52 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Λέσβος: Aγρότες απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης – Το πλοίο της γραμμής αναχώρησε χωρίς φορτηγά και αυτοκίνητα

Ηλεκτρισμένη είναι η ατμόσφαιρα στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα