Τα μπλόκα ακινητοποίησαν τουρκική ομάδα: Τα μέλη της εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τους αγρότες – «Έχουμε και στη χώρα μας αντίστοιχα προβλήματα»

Η Καρδίτσα υποδέχεται την τουρκική Μερσίν για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League (Τρίτη 9/12/25, στις 20:00). Όμως, αλλά τα μπλόκα των αγροτών στη Θήβα, ακινητοποίησαν την αποστολή της τουρκικής ομάδας.

Η αγροτική διαμαρτυρία βρίσκεται σε κλιμάκωση με τους φραγμούς στις εθνικές να έχουν “κόψει” την κυκλοφορία σε πολλά σημεία της χώρας. “Θύμα” τους έπεσε και η τουρκική Μερσίν, στο δρόμο προς την Καρδίτσα, για το παιχνίδι με τη θεσσαλική ομάδα.

Η αποστολή της Μερσίν αναγκάστηκε να σταματήσει στο μπλόκο της Θήβας, αλλά τα μέλη της τουρκικής ομάδας κάθε άλλο παρά ενοχλήθηκαν. Αντίθετα, εμφανίστηκαν με ιδιαίτερη κατανόηση παρά την ταλαιπωρία και μάλιστα ο προπονητής τους ήταν ξεκάθαρος, καθώς είπε ότι υποστηρίζουν τους αγρότες, επισημαίνοντας συγχρόνως ότι αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στη χώρα τους.