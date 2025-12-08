Βελόπουλος: «Διάλογο με δακρυγόνα και γκλοπ κάνουν μόνον οι δικτάτορες – Καλούμε τους αγρότες να μην πιστεύουν την κυβέρνηση»

Στέλιος Μπαμιατζής

πολιτική

Βελόπουλος

«Διάλογο με δακρυγόνα, γκλοπ και απλήρωτους αγρότες, κάνουν μόνον οι δικτάτορες. Καλούμε τους αγρότες να μην πιστεύουν την κυβέρνηση και να συνεχίσουν το δίκαιο αγώνα τους δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

ΕΛ.ΑΣ. Ταυτοποιήθηκαν οι αγρότες στα επεισόδια της Κρήτης – Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες

«Καλούμε και τους αστυνομικούς, παιδιά αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, να κατεβάσουν τις ασπίδες και τα γκλοπ. Ο εχθρός είναι κοινός και είναι στο Μαξίμου» συμπλήρωσε.

 

«Όταν ο αρμόδιος υπουργός μιλάει με τους αγρότες, με μεσολαβητή τον Πορτοσάλτε, τότε η χώρα οδεύει στο φρενοκομείο. Ακόμα και η απελπισία απελπίζεται με αυτά που βλέπει», πρόσθεσε.

