Βελόπουλος: «Διάλογο με δακρυγόνα και γκλοπ κάνουν μόνον οι δικτάτορες – Καλούμε τους αγρότες να μην πιστεύουν την κυβέρνηση»

«Διάλογο με δακρυγόνα, γκλοπ και απλήρωτους αγρότες, κάνουν μόνον οι δικτάτορες. Καλούμε τους αγρότες να μην πιστεύουν την κυβέρνηση και να συνεχίσουν το δίκαιο αγώνα τους δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Καλούμε και τους αστυνομικούς, παιδιά αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, να κατεβάσουν τις ασπίδες και τα γκλοπ. Ο εχθρός είναι κοινός και είναι στο Μαξίμου» συμπλήρωσε.

“Διάλογος” με δακρυγόνα και γκλοπ κατά απλήρωτων αγροτών δεν γίνεται!

«Όταν ο αρμόδιος υπουργός μιλάει με τους αγρότες, με μεσολαβητή τον Πορτοσάλτε, τότε η χώρα οδεύει στο φρενοκομείο. Ακόμα και η απελπισία απελπίζεται με αυτά που βλέπει», πρόσθεσε.