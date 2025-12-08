ΕΛ.ΑΣ. Ταυτοποιήθηκαν οι αγρότες στα επεισόδια της Κρήτης – Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες

Εξελίξεις στο μέτωπο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε Ηράκλειο και Χανιά, με αγρότες να συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, όλοι όσοι συμμετείχαν στις συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και τους βανδαλισμούς περιπολικών, πάνω από 100 άτομα, έχουν ταυτοποιηθεί και θα κινηθούν οι διαδικασίες εντοπισμού και σύλληψής τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, οπλοφορία – οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα, παρακώλυση συγκοινωνιών, και απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Έφυγαν από την πίστα του αεροδρομίου οι αγροτοκτηνοτρόφοι – Μένουν όμως στον αερολιμένα

Λίγο πριν από τις πέντε το απόγευμα της Δευτέρας 8-12-2025 και έπειτα από τρεις ώρες κινητοποίησης μέσα στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης», αποχώρησαν τελικά οι διαμαρτυρόμενοι του πρωτογενή τομέα, που βρέθηκαν στην πίστα του αερολιμένα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους που ξεκίνησαν σήμερα το πρωί.

Οι λειτουργίες του αεροδρομίου είχαν ανασταλεί ενώ ακυρώθηκαν και όλες οι πτήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

Σημειώνεται ότι μετά την αποχώρηση των διαμαρτυρόμενων από την πίστα του αεροδρομίου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας, προκειμένου οι πτήσεις και οι λειτουργίες να ξεκινήσουν και πάλι κανονικά.

Πάντως, πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, εξακολουθεί να βρίσκεται εντός και εκτός του κτιρίου του αεροδρομίου «Ν.Καζαντζάκης», τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν επ’ αόριστον.

Νωρίτερα το κλίμα θύμιζε… εμπόλεμη ζώνη με επεισόδια μεταξύ μερίδας των συγκεντρωμένων και δυνάμεων της Αστυνομίας που είχαν παραταχθεί στο σημείο εμποδίζοντας τους αγρότες και κτηνοτρόφους να μπουν στο αεροδρόμιο.

Αποκλεισμένο το αεροδρόμιο Χανίων

Αποκλεισμένο είναι το αεροδρόμιο Χανίων μετά το μπλόκο που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού σήμερα το μεσημέρι.

Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου ”Ιωάννης Δασκαλογιάννης” εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Μετά τα επεισόδια στον οδικό άξονα που οδηγεί στο αεροδρόμιο, τον πετροπόλεμο, τα χημικά, τις κρότου λάμψεις και καπνογόνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό να φτάσουν στην κεντρική πύλη όπου και τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων και τα σώματα τους, όπως είπαν, «ως ασπίδα για τον αγώνα επιβίωσης» που δίνουν.

Δύο προτάσεις έχουν τεθεί προς συζήτηση αυτή την ώρα. Η μία «μιλά» για τριήμερο αποκλεισμό του αεροδρομίου ενώ υπάρχουν και φωνές που ζητούν η πύλη να ανοίγει το βράδυ και να ξανακλείνει περί τις 12 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Η παρουσία της Αστυνομίας μετά και τα επεισόδια είναι διακριτική, καθώς θέλουν να αποφύγουν την όποια ένταση ειδικά αφού μπροστά και πίσω από το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων υπάρχουν πολίτες που ζητούν να περάσουν.

Στην πλειονότητα τους οι διαμαρτυρόμενοι είναι νέοι και όπως είπα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «…δεν θέλουμε τη σύγκρουση, δεν θέλουμε να υπάρξουν τραυματισμοί και προβλήματα αλλά αν προκληθούμε ή αν δεν εισακουστούμε δεν θα μείνουμε να τα χέρια στις τσέπες». Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Βερυκάκης υποστήριξε ότι τα επεισόδια προκλήθηκαν και οι κτηνοτρόφοι αμύνθηκαν.

Αυτή την ώρα ισχυρή καταιγίδα πλήττει την περιοχή, ωστόσο όλοι παραμένουν στις θέσεις τους και όπως δηλώνουν «…ούτε ο καιρός θα μας κάνει να αποχωρήσουμε ούτε κανείς. Θα φύγουμε μετά τη δικαίωση των αιτημάτων μας».

Να σημειωθεί ότι η απόφαση των αγροτών και κτηνοτρόφων αρχικά ήταν να αποκλειστεί η κεντρική πύλη από τις 14:00 έως τις 16:00, όμως μετά τη στάση, όπως επισημαίνουν, της Αστυνομίας και τα επεισόδια που έγιναν, αποφάσισαν να αποκλείσουν για άγνωστο προς το παρόν χρόνο το αεροδρόμιο.

Τα επεισόδια έξω από το αεροδρόμιο Χανίων

Νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12), οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων, που μπήκαν από σήμερα στον χορό των κινητοποιήσεων, έφτασαν έξω από το αεροδρόμιο.

Μάλιστα, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας, καθώς οι πρώτοι ζήτησαν να τους επιτραπεί η είσοδος στον αερολιμένα, ώστε να προχωρήσουν στον αποκλεισμό του.

<br />

Το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό, με αποτέλεσμα αγρότες και κτηνοτρόφοι να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών και να ακολουθήσουν μεγάλης έκτασης επεισόδια, με ρίψη χημικών και πετροπόλεμο.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ, καταγράφηκαν αγρότες να σπάνε με τις κατσούνες τους ένα όχημα της αστυνομίας, το οποίο και αναποδογύρισαν. Άλλοι πέταξαν πέτρες στις κλούβες της αστυνομίας, που έχουν στήσει τον φραγμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας neakriti.gr, έχουν τραυματιστεί ένας αστυνομικός και ένας πολίτης. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν αρχικά στον κόμβο της Σούδας και μετά τη 1 το μεσημέρι ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο, με σκοπό να προχωρήσουν στον αποκλεισμό του.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στην πρόσφατη συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου, ίσως τη μαζικότερη των τελευταίων ετών. Το «παρών» δίνουν και μέλη της ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων, που έχουν στήσει μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια.