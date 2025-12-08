Ένταση με αγρότες και στα Χανιά – Θέλουν να κλείσουν το αεροδρόμιο

Έξω από το αεροδρόμιο των Χανίων έφτασαν πριν από λίγο οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής, που μπήκαν από σήμερα στον χορό των κινητοποιήσεων.

Πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε ένταση μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας, με τους πρώτους να δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν τον φραγμό της ΕΛ.ΑΣ. για να μεταβούν στο αεροδρόμιο, ώστε να προχωρήσουν στον αποκλεισμό του.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ, καταγράφηκαν αγρότες να σπάνε με τις κατσούνες τους ένα όχημα της αστυνομίας, και άλλοι να πετούν πέτρες στις κλούβες της αστυνομίας, που έχουν στήσει τον φραγμό.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν αρχικά στον κόμβο της Σούδας και μετά τη 1 το μεσημέρι ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο, με σκοπό να προχωρήσουν στον αποκλεισμό του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα zarpanews.gr.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στην πρόσφατη συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου, ίσως τη μαζικότερη των τελευταίων ετών. Το «παρών» δίνουν και μέλη της ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων, που έχουν στήσει μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια.