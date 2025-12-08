OPEN: Το «έκαψαν» στο πλατό του «10 παντού» – Η επιστροφή της Μίνας Καραμήτρου και τα… παιδιά από το catering

  • Η Μίνα Καραμήτρου επέστρεψε στα καθήκοντά της στο πλευρό του Νίκου Στραβελάκη στην εκπομπή “10 Παντού” του OPEN. Η δημοσιογράφος απουσίαζε λόγω ίωσης.
  • Την υποδοχή της στο πλατό έκαναν όχι μόνο ο Νίκος Στραβελάκης, αλλά και οι Μάνος Νιφλής, Γιάννης Κολοκυθάς, καθώς και ο Διευθυντής Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.
  • Οι συνάδελφοι της ευχήθηκαν «σιδερένια» και «χρόνια πολλά» στον Νίκο Στραβελάκη, δημιουργώντας μια θερμή ατμόσφαιρα.
Στο πόστο της, στο πλευρό του Νίκου Στραβελάκη, επέστρεψε η Μίνα Καραμήτρου το πρωί της Δευτέρας (8/12) καθώς η γνωστή δημοσιογράφος απουσίαζε τις τελευταίες μέρες λόγω μίας ίωσης που την ταλαιπωρούσε. Δεν ήταν όμως μόνο ο συμπαρουσιαστής της που την υποδέχθηκε στο πλατό του «10 Παντού».

Κατά την έναρξη της εκπομπής, με μουσική υπόκρουση το τραγούδι “Παλιόκαιρος” του Πασχάλη Τερζή, στον… μπουφέ του στούντιο ήταν και οι παρουσιαστές της εκπομπής που τους «δίνει σκυτάλη« στο πρόγραμμα του ΟΡΕΝ , δηλαδή ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς.

«Παιδιά, συγγνώμη, δεν είμαστε από το catering, έχουμε μπει όντως στο στούντιο. Νίκο μου, ήρθαμε πρώτα απ’ όλα για να ευχηθούμε “σιδερένια” στη Μίνα και για να πούμε σε σένα “χρόνια πολλά”», είπε ο Μάνος Νιφλής. «Μια νταλίκα γλυκά έφερες», σχολίασε ο Γιάννης Κολοκυθάς από την πλευρά του.

Ο Νίκος Στραβελάκης, αφού ευχήθηκε κι εκείνος “σιδερένια” στην Μίνα Καραμήτρου, κάλεσε στο πλατό και τον Διευθυντή Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, ο ο οποίος είπε:  «Καλώς όρισες, Μίνα μου, σιδερένια. Χρόνια πολλά, Νίκο μου! Είναι και τα… παιδιά από το catering», ανέφερε με χιούμορ ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

«Ήρθαμε να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί και να φύγουμε. Βάσει των διαστάσεών μας, το μισό τραπεζάκι μας αναλογεί», σχολίασε ο Μάνος Νιφλής και, αφού ευχήθηκαν ξανά στους δύο παρουσιαστές, αποχώρησαν από το πλατό του “10 Παντού”.

