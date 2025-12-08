Έβρος: Έληξε ο αποκλεισμός της Εγνατίας από οδηγούς φορτηγών στο τελωνείο Κήπων – Παραμένει το μπλόκο των αγροτών – ΒΙΝΤΕΟ

Σε αποκλεισμό του οδικού τμήματος της Εγνατίας Οδού, Αρδάνιο – Τελωνείο Κήπων του ρεύματος προς Τουρκία, είχαν προχωρήσει αλλοδαποί οδηγοί φορτηγών περίπου στη μία το μεσημέρι ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, λόγω του μπλόκου των αγροτών στο σημείο, που συνεχίζεται σήμερα για 7η ημέρα.

Ο αποκλεισμός από τους εν λόγω οδηγούς, έληξε πριν από λίγη ώρα. Περίπου 50 οδηγοί αντίστοιχου αριθμού φορτηγών, έκλεισαν με τα οχήματά τους το ρεύμα για τα ΙΧ αυτοκίνητα και λεωφορεία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και αγρότες και έπειτα από συνεννόηση το συμβάν έληξε χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα.

Σημειώνεται πως ήδη δρομολογήθηκε να πραγματοποιήσουν έξοδο ακόμη 10 φορτηγά, στο πλαίσιο της σταδιακής αποσυμφόρησης του οδικού δικτύου, τόσο στο τμήμα της Εγνατίας Οδού όσο και στην παλαιά εθνική οδό, ώστε να είναι ομαλή η διέλευση όλων των άλλων οχημάτων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.