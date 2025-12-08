Μάρτιν Παρ: Πέθανε ο σπουδαίος Βρετανός φωτογράφος – Είχε διατελέσει πρόεδρος του Magnum Photos

  Ο Βρετανός φωτογράφος Μάρτιν Παρ, γνωστός για τις φωτογραφίες ντοκιμαντέρ τουριστών, πέθανε στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπρίστολ της Αγγλίας. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε την Κυριακή από το ίδρυμα που φέρει το όνομά του.
  Οι φωτογραφίες του Παρ αποτύπωσαν την καθημερινή ζωή στη Βρετανία με έντονα χρώματα και χιούμορ, φέρνοντας ριζική αλλαγή στη βρετανική φωτογραφία-ντοκιμαντέρ. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο.
  Ο Παρ διετέλεσε πρόεδρος του Magnum Photos μεταξύ 2013 και 2017 και κέρδισε πολλά βραβεία σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, όπως το Παγκόσμιο Βραβείο Φωτογραφίας Sony το 2017.
Μάρτιν Παρ: Πέθανε ο σπουδαίος Βρετανός φωτογράφος – Είχε διατελέσει πρόεδρος του Magnum Photos
Φωτογραφία: Martin Parr Foundation

Ο Μάρτιν Παρ, Βρετανός φωτογράφος, γνωστός για τις φωτογραφίες ντοκιμαντέρ τουριστών, οι οποίες ήταν περίεργες εξερευνήσεις του τρόπου ζωής τους όσο και ειρωνικές καταγγελίες αυτής, πέθανε στις 6 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στο Μπρίστολ της Αγγλίας.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε την Κυριακή από το ίδρυμα που φέρει το όνομά του και δημιούργησε στο Μπρίστολ το 2017.

Αν και στην ανακοίνωση του ιδρύματος δεν διευκρινίζεται η αιτία θανάτου σε δημοσιεύματα του Τύπου σημειώνεται ότι ο Παρ διαγνώστηκε με μυέλωμα, μια μορφή καρκίνου του μυελού των οστών, το 2021. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Guardian» αναφέρθηκε ότι η ασθένεια βρισκόταν σε ύφεση, αλλά ότι εξακολουθούσε να λαμβάνει χάπια χημειοθεραπείας.

«Το Ίδρυμα Μάρτιν Παρ και το Magnum Photos θα συνεργαστούν για να διατηρήσουν και να μοιραστούν την κληρονομιά του Μάρτιν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Martin Parr (@martinparrstudio)


Οι φωτογραφίες του Παρ αποτύπωσαν την καθημερινή ζωή στη Βρετανία, τουρίστες που έκαναν ηλιοθεραπεία, συντηρητικές λέσχες, γιορτές χωριών και πρωινά σε καφέ, συχνά με έντονα χρώματα και με μια δόση χιούμορ.


Στο εμβληματικό φωτογραφικό του λεύκωμα του 1986, «The Last Resort: Photographs of New Brighton», κατέγραψε παραθεριστές της εργατικής τάξης στο Γουίραλ και βοήθησε να επέλθει μια ριζική αλλαγή στη βρετανική φωτογραφία ντοκιμαντέρ, από το σκληρό, ασπρόμαυρο στυλ του παρελθόντος προς ένα πιο τολμηρό και πιο πολύχρωμο στυλ, σημειώνεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian.


Άλλες γνωστές συλλογές του είναι οι: Bad Weather (1982), Common Sense (1995-99) και Signs of the Times (1992).


Ο Παρ γεννήθηκε στο Σάρεϊ το 1952 και σπούδασε Φωτογραφία στο Πολυτεχνείο του Μάντσεστερ.


Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο από το 1974, σε εκθέσεις στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων και στην Πινακοθήκη Φωτογράφων στο Λονδίνο, στο Εθνικό Κέντρο Φωτογραφίας στο Παρίσι και στο Μητροπολιτικό Μουσείο Φωτογραφίας του Τόκιο στην Ιαπωνία.

Έχουν κυκλοφορήσει πάνω από εκατό βιβλία με έργα του. Ο Παρ κέρδισε πολλά βραβεία σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, όπως το Βραβείο Εκατονταετηρίδας της Βασιλικής Φωτογραφικής Εταιρείας, το Βραβείο Eric Solomon της Photokina για φωτορεπορτάζ και το 2017 το Παγκόσμιο Βραβείο Φωτογραφίας Sony για Εξαιρετική Συνεισφορά στη Φωτογραφία.

Ο Παρ ήταν πρόεδρος του Magnum Photos μεταξύ 2013 και 2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

