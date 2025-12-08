Λος Άντζελες: Σάρωσε στα LAFCA το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον – Φαβορί για τα Όσκαρ

Ο «οδοστρωτήρας» της κινηματογραφικής σεζόν, η ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, όχι μόνο δεν επιβραδύνει, αλλά αντιθέτως, ανεβάζει ταχύτητα!

Η φιλόδοξη μεταφορά του μυθιστορήματος «Vineland» του Τόμας Πίντσον αναδείχθηκε η αγαπημένη ταινία της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες (LAFCA) αποσπώντας τρία βραβεία: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Β’ Γυναικείας Ερμηνείας για την Τεγιάνα Τέιλορ.

Η Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες στην 51η συνάντησή της, την Κυριακή καθόρισε τις καλύτερες ταινίες, ερμηνείες και τα επιτεύγματα σε τεχνικό επίπεδο της φετινής χρονιάς.

Η νίκη αυτή εκτοξεύει την ταινία στην πρώτη γραμμή της «οσκαρικής» κούρσας.

Το «One Battle After Another» εντάσσεται πλέον στη λαμπρή παράδοση ταινιών που βραβεύτηκαν από την LAFCA και στη συνέχεια κατέκτησαν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, όπως τα «The Hurt Locker» (2009), «Spotlight» (2015), «Moonlight» (2016), «Parasite» (2019) και το περσινό «Anora».

Τα κορυφαία βραβεία για τις καλύτερες ερμηνείες μοιράστηκαν ο Ίθαν Χοκ ως ο θρύλος του Broadway Lorenz Hart στην ταινία «Blue Moon», του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ και η Ρόουζ Μπερν για το ρόλο της στο φιλμ «If I Had Legs I’d Kick You» της Μέρι Μπρόνσταϊν.

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη νίκη του Χοκ στην συγκεκριμένη κατηγορία μετά το «First Reformed» το 2018 και η τρίτη του συνολικά (είχε κερδίσει το βραβείο σεναρίου για το «Before Midnight» το 2013, μαζί με τον Λινκλέιτερ και την Τζούλι Ντέλπι).

Στην κατηγορία Β’ Ανδρικού ρόλου ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ ήταν ο νικητής για τον ρόλο του στην νορβηγική οικογενειακή δραμεντί «Sentimental Value».

Η τελετή απονομής των 51ων βραβείων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στο ιστορικό ξενοδοχείο Biltmore του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το Variety.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, φέτος η Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες θα τιμήσει τον σκηνοθέτη Φίλιπ Κάουφμαν με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Career Achievement Award).

Η πλήρης λίστα των νικητών

Καλύτερη Ταινία: «One Battle After Another» (Warner Bros.)

«One Battle After Another» (Warner Bros.) Δεύτερη θέση: «The Secret Agent» (Neon)

«The Secret Agent» (Neon) Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another»

Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another» Δεύτερη θέση: Ράιαν Κούγκλερ, «Sinners» (Warner Bros.)

Ράιαν Κούγκλερ, «Sinners» (Warner Bros.) Πρωταγωνιστικές Ερμηνείες: Ρόουζ Μπερν, «If I Had Legs I’d Kick You» (A24) και Ίθαν Χοκ «Blue Moon» (Sony Pictures Classics)

Ρόουζ Μπερν, «If I Had Legs I’d Kick You» (A24) και Ίθαν Χοκ «Blue Moon» (Sony Pictures Classics) Δεύτερη θέση: Τίμοθι Σαλαμέ «Marty Supreme» (A24) και Βάγκνερ Μόοουρα «The Secret Agent» (Neon)

Τίμοθι Σαλαμέ «Marty Supreme» (A24) και Βάγκνερ Μόοουρα «The Secret Agent» (Neon) Β’ Ρόλοι: Στέλαν Σκάρσγκαρντ «Sentimental Value» (Neon) και Τεγιάνα Τέιλορ «One Battle After Another»

Στέλαν Σκάρσγκαρντ «Sentimental Value» (Neon) και Τεγιάνα Τέιλορ «One Battle After Another» Δεύτερη θέση: Ινγκα Ιμπσντοτερ Λίλεας «Sentimental Value» και Άντριου Σκοτ «Blue Moon» (Sony Pictures Classics)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ