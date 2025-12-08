Stranger Things: Οι οδηγίες των δημιουργών της σειράς του Netflix για καλύτερη εμπειρία θέασης

Σύνοψη από το

  • Οι δημιουργοί του Stranger Things έδωσαν οδηγίες για τη βέλτιστη εμπειρία θέασης της 5ης σεζόν της σειράς, με τον Ματ Ντάφερ να εξηγεί τις ιδανικές ρυθμίσεις τηλεόρασης.
  • Ο Ματ Ντάφερ προειδοποίησε τους θεατές να αποφύγουν τη λειτουργία ζωντανής εικόνας, καθώς αυτή αλλοιώνει τα χρώματα και τη συνολική ποιότητα θέασης.
  • Με την επερχόμενη πρεμιέρα της 5ης σεζόν, και οι τέσσερις προηγούμενες σεζόν της σειράς έχουν εισέλθει στο Top 10 του Netflix, σηματοδοτώντας ένα μοναδικό επίτευγμα για την πλατφόρμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νίκος Παγουλάτος

Media

Stranger Things: Οι οδηγίες των δημιουργών της σειράς του Netflix για καλύτερη εμπειρία θέασης
Πηγή: Netflix

Οδηγίες για την καλύτερη εμπειρία θέασης του πρώτου μέρους της 5ης σεζόν του Stranger Things έδωσαν οι δημιουργοί της.

Ο Ματ Ντάφερ, από τους αδερφούς Ντάφερ σε βίντεο στο Instagram διευκρίνισε ποιες είναι καλύτερες ρυθμίσεις που μπορούν να έχουν οι τηλεοράσεις για την παρακολούθηση της σειράς.

«Μήνυμα πριν παρακολουθήσετε απόψε» ανέφερε ο Ματ Ντάφερ. «Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι οι τηλεοράσεις σας είναι σωστά ρυθμισμένες» σημείωσε.

Εξήγησε ότι οι τηλεοράσεις μπορεί να διαφέρουν και στη συνέχεια έδειξε πώς ρυθμίζει την τηλεόρασή του για μια βέλτιστη εμπειρία θέασης.

Ο Ντάφερ προειδοποίησε επίσης τους θεατές να μην ενεργοποιήσουν τη λειτουργία ζωντανής εικόνας, επειδή θα καταστρέψει τα χρώματα και έδειξε ότι η προεπιλεγμένη επιλογή στην τηλεόρασή του είναι το Dolby Vision Movie, το οποίο απενεργοποιεί ορισμένες από τις ρυθμίσεις που ανέφερε, αλλά όχι όλες.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ross Duffer (@rossduffer)


Στην ενότητα σχολίων, οι θαυμαστές μοιράστηκαν τις σκέψεις τους, με πολλούς να συμφωνούν με τη συμβουλή, καθώς και άλλους να τον ευχαριστούν για τη σύσταση.

«Ευχαριστώ! Ήξερα ότι τα γραφικά ήταν τρελά αυτή τη σεζόν!! Σκέφτηκα τι συμβαίνει;!» έγραψε θαυμαστής.

Καθώς οι θαυμαστές ξαναβλέπουν ή ανακαλύπτουν πρόσφατα τη σειρά επιστημονικής φαντασίας με αφορμή την πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου της 5ης σεζόν και οι τέσσερις προηγούμενες σεζόν έχουν μπει στο Top 10 του Netflix.

Είναι η πρώτη φορά που μια σειρά του Netflix έχει τέσσερις σεζόν στα charts ταυτόχρονα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν ορισμένα ροφήματα να ρίξουν την αρτηριακή πίεση; Ειδικός του Cleveland απαντά

«Υγεία Πάνω απ’ Όλα 2025»- Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της πρόληψης

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – Θεόδωρος Τρύφων: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο νέο εθνικό σχέδιο ...

Αντικειμενικές αξίες ακινήτων: Δείτε τη λίστα με τους φόρους που παραμένουν αμετάβλητοι μέχρι το 2027

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:31 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Κλείδωσε η συμφωνία για το «ελληνικό Netflix»

Οριστικό «πράσινο φως» για τη δημιουργία κοινής πλατφόρμας streaming των ελεύθερων καναλιών δό...
11:59 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Τα «όπλα» των καναλιών στη… μάχη των Χριστουγέννων

Με δυνατούς άσους στο μανίκι μπαίνουν στη μάχη των  Χριστουγέννων τα κανάλια, σε μια προσπάθει...
10:37 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – Χατζηνικολάου: «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βιοτεχνολογία ήδη διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στην πρόληψη, στη θεραπεία και στις υπηρεσίες υγείας»

Τις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» για το 2025, που συνδιοργανώνουν η Nex...
10:25 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε απευθείας τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Δείτε απευθείας τη συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»