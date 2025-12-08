Ινδία: Χάος με χιλιάδες αποσκευές που χάθηκαν σε πτήσεις της IndiGo – Οργή επιβατών και ουρές απελπισίας

Η ινδική αεροπορική εταιρεία IndiGo αντιμετωπίζει την αυξανόμενη οργή των επιβατών για τις καθυστερήσεις στην εύρεση και παράδοση χιλιάδων αποσκευών, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλύζονται από φωτογραφίες αποσκευών που στοιβάζονται στα αεροδρόμια μετά τη μεγάλη αναστάτωση στις πτήσεις της περασμένης εβδομάδας.

Η IndiGo, η οποία κατέχει το 65% της εγχώριας αγοράς, ζήτησε συγγνώμη μετά την ακύρωση περισσότερων από 2.000 πτήσεων, καθώς δεν κατάφερε να προγραμματίσει εγκαίρως τους αυστηρότερους κανόνες που αφορούν την ανάπαυση των πιλότων, οδηγώντας σε έλλειψη μελών πληρώματος.

Οι καθυστερήσεις προκάλεσαν προβλήματα σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, επηρεάζοντας τα σχέδια ταξιδιών, διακοπών και γάμου σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του είδους στην ιστορία της ινδικής αεροπορίας.

Ωστόσο, οι ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής και οι πολλαπλές πτήσεις με ανταπόκριση που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή στο δρομολόγιο επιβατών, έχουν προκαλέσει την απώλεια χιλιάδων αποσκευών, μερικές από τις οποίες περιείχαν πολύτιμα αντικείμενα όπως διαβατήρια, κλειδιά σπιτιού και φάρμακα.

Έξαλλοι επιβάτες που έχασαν αποσκευές και νυφικά

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζουν τσάντες με ετικέτα ασφαλείας στοιβαγμένες σε τερματικούς σταθμούς στα αεροδρόμια του Νέου Δελχί, του Μουμπάι και της Μπανγκαλόρ, με πολλούς εξοργισμένους επιβάτες να ζητούν βοήθεια από την ομάδα κοινωνικής δικτύωσης της IndiGo στο X.

«Το Δελχί έφυγε κρατώντας την τσάντα», ήταν ο τίτλος μιας φωτογραφίας της εφημερίδας Times of India που έγινε viral και έδειχνε εκατοντάδες τσάντες σε έναν χώρο που συνήθως προορίζεται για να κάθονται οι επιβάτες.

Η ινδική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της αργά χθες, Κυριακή, ανέφερε ότι κάλεσε την IndiGo να «εντοπίσει και να παραδώσει όλες τις αποσκευές που έχουν χωριστεί από τους επιβάτες λόγω προβλημάτων εντός 48 ωρών».

Μέχρι το Σάββατο, η αεροπορική εταιρεία είχε παραδώσει 3.000 αποσκευές σε επιβάτες σε όλη την Ινδία, ανέφερε η κυβέρνηση.

IndiGo के ऑपरेशन-मैलफंक्शन ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी नर्क बना दी। एक ही दिन में 300 से 500+ फ्लाइट्स रद्द हुईं। यात्रियों ने घंटों भूखे-प्यासे इंतजार किया- सब कुछ अधर में लटका हुआ है। लोग अनिश्चितता में तड़प रहे हैं। दिल्ली-बेंगलुरु-मुंबई-अहमदाबाद में परिवार टूटे, शादी छूटी,… pic.twitter.com/JgYNinDCwn — Manish Sisodia (@msisodia) December 6, 2025

Καμία απάντηση στις γραμμές βοήθειας

Ο 47χρονος Βικάς Μπατζπάι λέει ότι περίμενε τέσσερις ημέρες για τις αποσκευές που αυτός και η 72χρονη μητέρα του είχαν κάνει check-in για την πτήση τους πίσω στο Πούνε από την πόλη Κανπούρ, όπου είχαν παρευρεθεί σε έναν γάμο. Έφτασαν σπίτι τους αφού πέρασαν μια νύχτα σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί, πήραν μια σειρά από ανταποκρίσεις προς τη Βομβάη και στη συνέχεια ταξί για την Πούνε.

Δεν υπήρχε κανένα ίχνος των αποσκευών τους όταν προσγειώθηκαν στο Μουμπάι. «Μου έδωσαν έναν αριθμό για να καλέσω, αλλά κανείς δεν απαντά στο τηλέφωνο. Οι αποσκευές περιείχαν ακριβά ρούχα γάμου και παπούτσια, καθώς και τα φάρμακα της μητέρας μου», δήλωσε ο Μπατζπάι στο Reuters, εκτιμώντας ότι το περιεχόμενο άξιζε 90.000 ρουπίες (1.000 δολάρια).

«Είμαι πολύ θυμωμένος», σχολιάζει.

IndiGo की आज भी 300 फ़्लाइट Can’tGo (cancelled) 🤯 pic.twitter.com/IsGpTWiPDO — Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) December 8, 2025



Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της IndiGo δήλωσε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι η αεροπορική εταιρεία εργαζόταν «όλο το εικοσιτετράωρο» για να παραδώσει τις αποσκευές και να διασφαλίσει ότι θα έφταναν στους πελάτες της.

Ο Ντίπακ Τσέτρι είπε ότι τελικά παρέλαβε τις αποσκευές του από την IndiGo το Σάββατο, αλλά μόνο αφού περίμενε μια ολόκληρη νύχτα έξω από το αεροδρόμιο της Μπανγκαλόρ. «Το μόνο που μας έδωσαν ήταν ένα μπουκάλι νερό και χυμό», είπε ο Τσέτρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ