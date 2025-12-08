Ουκρανία: Το εδαφικό ζήτημα είναι το «πιο προβληματικό» σημείο των διαπραγματεύσεων – Τι επιδιώκει ο Ζελένσκι

  • Το εδαφικό ζήτημα παραμένει «το πιο προβληματικό» σημείο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς η Μόσχα ζητά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τμήμα των ζωνών.
  • Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι παραμένει η διχογνωμία ανάμεσα στους διαπραγματευτές σχετικά με τις εδαφικές παραχωρήσεις, επιδιώκοντας χωριστή συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας με δυτικούς συμμάχους.
  • Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχθεί «πιο γρήγορα» το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, αν και η ουκρανική πλευρά επιμένει σε λεπτομερή εξέταση των προτάσεων.
Ουκρανία: Το εδαφικό ζήτημα είναι το «πιο προβληματικό» σημείο των διαπραγματεύσεων – Τι επιδιώκει ο Ζελένσκι
Το εδαφικό ζήτημα παραμένει «το πιο προβληματικό» σημείο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η Μόσχα ζητά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τμήμα των ζωνών που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο, δήλωσε στο AFP ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα.

Λονδίνο: Κρίσιμη συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία – Τα ανοιχτά ερωτήματα που θα τεθούν στο τραπέζι

Η απαίτηση αυτή «παραμένει και είναι το πιο προβληματικό ζήτημα», δήλωσε η πηγή.

Δεν συμφωνούν οι διαπραγματευτές

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι παραμένει η διχογνωμία ανάμεσα στους διαπραγματευτές σχετικά με τις εδαφικές παραχωρήσεις που περιλαμβάνονται στο ειρηνευτικό σχέδιο που κομίζουν οι ΗΠΑ, μετέδωσε το Bloomberg News επικαλούμενο τηλεφωνική επικοινωνία με τον ίδιο.

Ουκρανία: Ο Τραμπ «αδειάζει» τον Ζελένσκι πριν από τη συνάντηση με τη «Συμμαχία των Προθύμων» – Ο διπλωματικός μαραθώνιος συνεχίζεται σήμερα στο Λονδίνο

«Υπάρχουν προτάσεις από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ουκρανία – και δεν έχουμε ενιαία άποψη για το Ντονμπάς», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Bloomberg News και πρόσθεσε ότι το Κίεβο επιδιώκει χωριστή συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας με τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας, κυρίως τις ΗΠΑ.

Στοιχεία της αμερικανικής πρότασης απαιτούν περαιτέρω συζήτηση των «ευαίσθητων σημείων», ανάμεσά τους και οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και ο έλεγχος των ανατολικών εδαφών, σύμφωνα με το Bloomberg News.

«Ο Πούτιν δεν θέλει να κλείσει συμφωνία χωρίς εδάφη. Λοιπόν, οι Ρώσοι εξετάζουν όλες τις επιλογές για να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει εδάφη» στο Ντονμπάς, περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκεται εν μέρει υπό ρωσική κατοχή, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Η Ρωσία, η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του Ντονμπάς θέλει να καταλάβει το σύνολο των εδαφών που δεν κατόρθωσε να κατακτήσει έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου. Το Κίεβο απορρίπτει αυτές τις ρωσικές απαιτήσεις.

Κοντά στη συμφωνία, αλλά απαιτείται περισσότερη δουλειά

Οι δηλώσεις του αξιωματούχου γίνονται καθώς ο πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται στο Λονδίνο για την εκτίμηση της κατάστασης με τους ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας, τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας αφού ο Τραμπ του προσήψε ότι «δεν έχει διαβάσει την πρότασή του» για τη διευθέτηση της σύρραξης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία δείχνουν προθυμία να υπογράψουν το σχέδιο που έχει καταρτίσει η ομάδα του Τραμπ.

Η Ουάσινγκτον πιέζει την Ουκρανία να αποδεχθεί «πιο γρήγορα» το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον ουκρανό αξιωματούχο.

«Οι Αμερικανοί πιέζουν, “πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα”», αλλά η ουκρανική πλευρά «δεν θα αποδεχθεί τα πάντα χωρίς να τα εξετάσει στις λεπτομέρειές τους», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Έτσι, οι Ουκρανοί δήλωσαν στους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ «ότι απαιτείται ενεργητικότερη δουλειά και αναζήτηση ιδεών», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Οι διαπραγματεύσεις «προοδεύουν», «αλλά υπάρχουν πολύπλοκα θέματα, όπως αυτά που αφορούν τα εδάφη».

Στα χέρια του Ζελένσκι το σχέδιο

Ο αξιωματούχος υπενθύμισε την «τρομακτική» αρχική μορφή του σχεδίου που προτάθηκε από τους Αμερικανούς το οποίο περιλάμβανε 28 σημεία και απηχούσε τις θέσεις του Κρεμλίνου.

Η επόμενη εκδοχή των «20 σημείων» που διαμορφώθηκε στη συνέχεια από Αμερικανούς και Ουκρανούς στη Γενεύη ήταν «πιο αποδεκτή» για το Κίεβο, αλλά αφήνει σε εκκρεμότητα ευαίσθητα θέματα, δήλωσε ο ουκρανός αξιωματούχος.

Έπειτα από χωριστές διαπραγματεύσεις Αμερικανών με Ρώσους και νέους γύρους αμερικανοουκρανικών συνομιλιών αυτό το σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πάρει στα χέρια του την τελευταία έκθεση των ουκρανών διαπραγματευτών σήμερα στο Λονδίνο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

