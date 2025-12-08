Διώξεις για πλημμελήματα στους 15 συλληφθέντες στην πορεία για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, επεισόδια

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για πλημμελήματα είναι οι 15 συλληφθέντες στην πορεία για την μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, οι οποίο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

1. Διατάραξη κοινής ειρήνης από κοινού

2. Απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικών κατά συρροή

3. Διακεκριμένη φθορά πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος

4. Βία κατά υπαλλήλων από πρόσωπο που οπλοφορεί

5. Απείθεια, εξύβριση και απειλή κατά συρροή

6. Παράνομη οπλοφορία

7. Άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Από την απόγνωση, στην ελπίδα: Η σύγχρονη ιατρική φέρνει λύσεις για τη διαχείριση της παχυσαρκίας

Μπορούν ορισμένα ροφήματα να ρίξουν την αρτηριακή πίεση; Ειδικός του Cleveland απαντά

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Από τις ελλείψεις στα φάρμακα στην παραγωγή με όχημα τη Βιοτεχνολογία

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 18,4% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Οκτώβριο -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:52 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Έφτασαν στην Πάτρα με τα τρακτέρ τους οι αγρότες – Κλειστός ο κόμβος Γλαύκου

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης ...
14:42 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Στην πίστα του αεροδρομίου έφτασαν οι αγρότες – Διακόπηκαν οι πτήσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Ηρακλείου, ύστερα...
14:37 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ηχηρό μήνυμα από μαθητές του Ηρακλείου: «Κρήτη δεν είναι τα όπλα, είναι τα χέρια που ανοίγουν για να καλωσορίσουν»

Το δικό τους ηχηρό μήνυμα κατά της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας στέλνουν οι μαθητές της ΣΤ’...
14:27 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ζάκυνθος: «Κυνηγοί τρόμαξαν το πίτμπουλ που επιτέθηκε και σκότωσε τον 2χρονο» – Όσα είπε συντετριμμένη η μητέρα του παιδιού στην Daily Mail

Η μητέρα του 2χρονου αγοριού που πέθανε στη Ζάκυνθο, έπειτα από την επίθεση που δέχθηκε από το...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα