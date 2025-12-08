Λαζαρίδης: Επί εποχής κυβερνήσεως Καραμανλή βγήκε το περίφημο «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά»

Τις δηλώσεις των δύο πρώην Πρωθυπουργών, κ.κ. Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τις αγροτικές κινητοποιήσεις σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

«Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί, έχουν την άποψή τους, ο ένας εξ αυτών δεν ανήκει σήμερα στη ΝΔ. Αναφερόμαι στον κ. Σαμαρά. Ακούμε τις απόψεις τους, απλά να θυμίσω ότι επί εποχής κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή βγήκε το περίφημο ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω», είπε στα Παραπολιτικά FM ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Σε ερώτηση για την κοινή παρουσία Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελου Βενιζέλου σε σημερινή εκδήλωση το απόγευμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Θα ήθελα να ρωτήσετε τον κ. Καραμανλή και τον κ. Βενιζέλο τι είναι αυτό που τους ενώνει, ενώ μέχρι πρότινος τους χώριζαν πολλά». Ερωτηθείς τι πιστεύει ότι ενώνει τους δύο πολιτικούς ο Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε: «Δεν ξέρω, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου».

«Μπορούν να έχουν άποψη (σ.σ. οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της ΝΔ) αλλά πρέπει πάντα να θυμόμαστε, γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα, τι έχει συμβεί όταν κάποιος έχει ειδικά κυβερνήσει. Ακούω τους προβληματισμούς, γιατί τους ίδιους προβληματισμούς έχουμε και εμείς. Δεν είμαστε απέναντι στους αγρότες», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Ειδικότερα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις τόνισε ότι «είμαστε από την ίδια πλευρά της όχθης με τους αγρότες και γι’ αυτό στο τέλος του έτους οι αγρότες θα πάρουν 600 εκατ. παραπάνω απ’ ό,τι πήραν πέρυσι. (…) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανοίξει πλέον μια πολύ σοβαρή κουβέντα και θα ήθελα με δεδομένο ότι ο κ. Καραμανλής εμπλέκεται στο συνεταιριστικό κίνημα και είναι πολύ σημαντικό ένας πρώην πρωθυπουργός να έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψη του και να έχει μία πιο βαθιά γνώση αυτών των προβλημάτων, πρέπει να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα όλα τα κόμματα που θέλουμε να πάμε τον πρωτογενή τομέα την επόμενη μέρα, γιατί ξέρετε κάτι, το πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα δεν είναι ότι η Ελλάδα χάνει επειδή δεν έχει επιδοτήσεις, το πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα είναι ότι δεν αγγίζουμε τον πυρήνα του προβλήματος, ο οποίος είναι η παραγωγικότητα».

Σε άλλη ερώτηση αν πιστεύει ότι ο στόχος της κριτικής των δύο πρώην πρωθυπουργών είναι η αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ ο Μακάριος Λαζαρίδης είπε: «Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, η ιστορία του δεν είναι καλή, το γνωρίζουμε αυτό πάρα πολύ καλά, και παρόλο που τον τίμησε η παράταξη το 2009 και τον έκανε αρχηγό της ΝΔ, σήμερα βλέπω άλλα πράγματα. Από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά τον Καραμανλή, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν εμπλέκεται σε αυτά τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας».

Και συνέχισε: «Αλλαγή στην ηγεσία της ΝΔ θα γίνει όταν ο Μητσοτάκης χάσει εκλογές, για να συνεννοηθούμε τώρα. Όλες αυτές τις μπούρδες που ακούω για εν κινήσει αλλαγές και ιστορίες είναι να ‘χαμε να λέγαμε. Τα λέω έτσι πολύ λαϊκά για να συνεννοηθούμε τώρα εντάξει; Αν ο Μητσοτάκης χάσει τις εκλογές του ’30-’31 γιατί του ’27 θα τις κερδίσει και πιστεύω ότι θα είναι και αυτοδύναμος, αν χάσει εκείνες τις εκλογές, προφανώς θα τεθεί θέμα ηγεσίας και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Μητσοτάκης επειδή είναι ένας απολύτως θεσμικός πολιτικός θα ανοίξει μόνος του τις διαδικασίες. Τότε είναι πολύ μακρινό να συζητάμε, αλλά πιστεύω ότι ο κ. Καραμανλής δεν έχει καμία απολύτως τέτοια προσέγγιση. Μπορεί όντως να μην έχουν ιδιαίτερες σχέσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κώστας Καραμανλή, αλλά ο Κώστας Καραμανλής είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την παράταξη, είναι ο μακροβιότερος αρχηγός της παράταξης από το 1997 μέχρι το 2009. 12 συναπτά έτη, αγαπάει την παράταξη και θεωρώ ότι οι προσεγγίσεις του ως επί το πλείστον είναι προσεγγίσεις προς την κατεύθυνση να βοηθήσει την παράταξη και όχι να πάει απέναντι στην παράταξη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη».