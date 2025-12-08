Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τη διανυκτέρευση στρατιωτικών φαρμακείων και την κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους – Τι αναφέρει

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 6479/2025) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υφυπουργών Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θανάση Πετραλιά, για τη «διανυκτέρευση στρατιωτικών φαρμακείων και την κατ’ οίκον λήψη φαρμάκων υψηλού κόστους από το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό και τα προστατευόμενα μέλη του».

Οι ρυθμίσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» και αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.

Όπως είχε υπογραμμίσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την παρουσίαση του ν.5195/2025 «Ρύθμιση Υγειονομικών Θεμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και λοιπές διατάξεις», «στόχος είναι να αποκτήσουν οι ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις που θα έχουμε ποτέ στην ιστορία της Πατρίδας μας, τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας».

Με την ΚΥΑ, η οποία απαρτίζεται από επτά άρθρα, καθορίζονται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εκ περιτροπής διανυκτέρευση των στρατιωτικών φαρμακείων, τα κριτήρια, η χωρική αρμοδιότητα, το ωράριο εξυπηρέτησης και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατ’ οίκον διανομής φαρμάκων υψηλού κόστους.

Διευκρινίζεται ότι τα διανυκτερεύοντα στρατιωτικά φαρμακεία θα εξυπηρετούν όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τους λήπτες υγείας, χωρίς οποιοδήποτε χωρικό περιορισμό.

Αναλυτικότερα, στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι η εκ περιτροπής διανυκτέρευση των στρατιωτικών φαρμακείων καθορίζεται με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Επίσης, ορίζονται τα κριτήρια της εκ περιτροπής διανυκτέρευσης των στρατιωτικών φαρμακείων καθώς και το πρόγραμμα και το ωράριο διανυκτέρευσής τους.

Συγκεκριμένα:

1. Τα στρατιωτικά φαρμακεία διανυκτερεύουν ανά τέσσερις ημέρες εκ περιτροπής. Ο προγραμματισμός της διανυκτέρευσής τους, καταρτίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ, του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

2. Το ωράριο εξυπηρέτησης των ληπτών υγείας στη διανυκτέρευση των στρατιωτικών φαρμακείων είναι από Δευτέρα έως και Πέμπτη από 15:00 έως 07:00 της επομένης, για τις Παρασκευές από 15:00 έως και 08:00 του Σαββάτου, για Σάββατο – Κυριακή από 09:00 έως και 08:00 της επομένης ή 07:00 της επόμενης εργάσιμης.

3. Ο μέγιστος αριθμός διανυκτερεύσεων ανά στρατιωτικό φαρμακείο ανά ημερολογιακό μήνα είναι οκτώ.

Περαιτέρω, καθορίζονται οι προϋποθέσεις της κατ’ οίκον διανομής φαρμάκων υψηλού κόστους και η διαδικασία.