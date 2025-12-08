Ηχηρό μήνυμα από μαθητές του Ηρακλείου: «Κρήτη δεν είναι τα όπλα, είναι τα χέρια που ανοίγουν για να καλωσορίσουν»

Σύνοψη από το

  • Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 24ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης δημιούργησαν μια ταινία μικρού μήκους, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα κατά της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας.
  • Η ταινία, με τίτλο «Ζήτημα Τιμής», αναδεικνύει πως η αληθινή δύναμη είναι το «όχι» στη βία, εμπνευσμένη από το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια.
  • Οι μαθητές τονίζουν ότι «Κρήτη δεν είναι τα όπλα, είναι τα χέρια που ανοίγουν για να καλωσορίσουν», προβάλλοντας την ιστορία, τον πολιτισμό και τις χαρές του νησιού.
Το δικό τους ηχηρό μήνυμα κατά της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας στέλνουν οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 24ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης, με μία ταινία μικρού μήκους, που έφτιαξαν.

Αφορμή για τη συγκεκριμένη δημιουργία ήταν το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια την 1η Νοεμβρίου και τις εξελίξεις που ακολούθησαν σχετικά με την χρήση όπλων στο νησί.

Η ταινία έχει τίτλο «Ζήτημα Τιμής» και σε αυτή δύο μαθητές αφήνουν έναν καβγά να ξεφύγει και πάνε να βγάλουν όπλα ενώ ένα κορίτσι τους σταματά, αποδεικνύοντας πως η αληθινή δύναμη είναι το «όχι» στη βία.

Στη συνέχεια, μαθητές μιλούν για το τι είναι Κρήτη: ιστορία, πολιτισμός, παράδοση, άνθρωποι, γλέντια και χαρές. Γιατί η Κρήτη είναι πολλά περισσότερα από τα όπλα, τις βεντέτες, την ψεύτικη λεβεντιά και τις μπαλοθιές.

«Κρήτη δεν είναι τα όπλα, είναι τα χέρια που ανοίγουν για να καλωσορίσουν», λένε οι μαθητές, που στέλνουν το δικό τους μήνυμα: «Όχι στην οπλοκατοχή, όχι στην οπλοχρησία».

Η εκπαιδευτικός, Ευγενία Χρηστάκη, μιλώντας στην ΕΡΤ3 τόνισε πως τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν από όσα συνέβησαν στο νησί το προηγούμενο διάστημα.

Από την πλευρά του, ένας μικρός μαθητής, ο Σπύρος επισήμανε πως πέρα από κεντρικό μήνυμα της μη χρήσης όπλων, η δημιουργία της ταινίας ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία για εκείνον και τους συμμαθητές του.

