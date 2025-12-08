Επιστήμονες έκαναν μία απροσδόκητη ανακάλυψη για τα βρύα – Η μυστική δύναμη των μικροσκοπικών φυτών που μπορεί να βοηθήσει στην εξιχνίαση εγκλημάτων

Μια νέα μελέτη εξετάζει πώς μικροσκοπικά φυτά έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικά στοιχεία σε εγκληματολογικές έρευνες. Μικροσκοπικά φυτά όπως τα βρύα είναι εύκολο να περάσουν απαρατήρητα. Πολλά δεν είναι μεγαλύτερα από μια βλεφαρίδα και συνήθως αναπτύσσονται χαμηλά στο έδαφος σε υγρά, σκιερά περιβάλλοντα. Παρά το μέγεθός τους, αυτά τα φυτά μπορούν να προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις στην εγκληματολογική έρευνα.

Οι επιστήμονες το ανακάλυψαν αυτό το 2013, όταν τους ζητήθηκε να εξετάσουν κομμάτια βρύων για να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης ενός θαμμένου πτώματος. Η ομάδα έχει πλέον συγκεντρώσει κάθε γνωστή υπόθεση που αφορά βρύα και συγγενή φυτά σε εγκληματολογικές έρευνες και δημοσίευσε τα ευρήματά της στο επιστημονικό περιοδικό Forensic Sciences Research.

«Με την εργασία μας, θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία των βοτανικών στοιχείων, επειδή είναι πιθανό οι ανακριτές απλώς να τα αγνοούν επειδή δεν ξέρουν τι κοιτάζουν. Ελπίζουμε ότι η μελέτη μας θα βοηθήσει να φανεί πόσο σημαντικά μπορούν να είναι αυτά τα μικροσκοπικά φυτά», λέει ο Matt von Konrat, Επικεφαλής Βοτανικών Συλλογών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Field Museum) στο Σικάγο και αντίστοιχος συγγραφέας της μελέτης.

Τι είναι τα βρυόφυτα και γιατί έχουν σημασία

Τα βρύα ανήκουν σε μια ομάδα φυτών γνωστών ως βρυόφυτα. Είναι από τα απλούστερα φυτά που βρίσκονται στη Γη και στερούνται αληθινών βλαστών, φύλλων, ριζών ή σπόρων. Η βασική τους δομή τους επιτρέπει να απορροφούν νερό και θρεπτικά συστατικά απευθείας από το περιβάλλον που τα περιβάλλει, κάτι που τα βοηθά να ευδοκιμούν σε υγρά, σκιερά τοπία όπου τα πιο πολύπλοκα φυτά συχνά δυσκολεύονται να επιβιώσουν.

Ορισμένα βρυόφυτα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο περιβάλλον τους, με διαφορετικά είδη να προτιμούν πολύ συγκεκριμένα σύνολα συνθηκών.

«Επειδή είναι τόσο μικρά, έχουν κάθε είδους μικροενδιαιτήματα, ακόμα κι αν μια περιοχή συνολικά φαίνεται να είναι ένας συγκεκριμένος τύπος ενδιαιτήματος. Μπορούν να βρουν ένα σημείο που τους βολεύει στη σκιά, ή στην κορυφή των δέντρων, ή ακόμα και να αναπτυχθούν κάτω από τα χόρτα», λέει ο von Konrat.

«Και διαφορετικοί τύποι ακόμη μικρότερων οργανισμών μπορούν να ζήσουν πάνω σε αυτά τα βρύα, οι οποίοι μπορούν να δώσουν ακόμη περισσότερες ενδείξεις. Αυτό σημαίνει ότι τα βρύα μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για τους εγκληματολόγους που επιδιώκουν να επιβεβαιώσουν λεπτομέρειες για το πού έλαβε χώρα ένα έγκλημα».

Ανασκόπηση 150 ετών εγκληματολογικής βοτανικής

Το 2024, η Jenna Merkel, τότε μεταπτυχιακή φοιτήτρια εγκληματολογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον, εντάχθηκε στην ομάδα του von Konrat ως ασκούμενη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Field Museum).

«Σκέφτηκα, γιατί να μην εξετάσουμε το ενδεχόμενο να γράψουμε μια ανασκόπηση του πώς έχουν χρησιμοποιηθεί τα βρυόφυτα στην εγκληματολογία;» λέει ο Konrat. «Έτσι, αναθεωρήσαμε 150 χρόνια επιστημονικής βιβλιογραφίας για να δούμε πώς αυτά τα φυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σε έρευνες. Λοιπόν, όπως αποδείχθηκε, η απάντηση ήταν, ‘Όχι και τόσο συχνά’»

Η παλαιότερη υπόθεση που βρήκε η ομάδα ήταν από το 1929, όταν ο ρυθμός ανάπτυξης των βρύων σε έναν σκελετό σε αποσύνθεση βοήθησε τους ανακριτές να προσδιορίσουν πόσο καιρό πριν είχε πεθάνει το άτομο. Τον περασμένο αιώνα, υπήρξαν τουλάχιστον δέκα ακόμη υποθέσεις, σε Φινλανδία, Σουηδία, Ιταλία, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες τα βρυόφυτα έπαιξαν ρόλο στον προσδιορισμό του πότε, πού ή πώς είχε συμβεί μια ποινική υπόθεση.

Μια υπόθεση στο Μίσιγκαν όπου τα βρύα βοήθησαν στον εντοπισμό ταφής

Η εργασία των ερευνητών αποτελεί επίσης το πρώτο εις βάθος επιστημονικό αρχείο μιας υπόθεσης για την οποία ο von Konrat και πολλοί από τους συν-συγγραφείς του ενήργησαν ως σύμβουλοι πριν από μια δεκαετία. Το 2011, ένα βρέφος κορίτσι με το όνομα Kate σκοτώθηκε από τον πατέρα της και το σώμα της δεν μπορούσε να βρεθεί.

Ωστόσο, ο πατέρας της είχε δώσει στην αστυνομία γενικές πληροφορίες σχετικά με το πού την είχε θάψει στο βόρειο Μίσιγκαν και τα παπούτσια του είχαν πάνω τους μικροσκοπικά κομμάτια φυτικού υλικού.

Το 2013, ο von Konrat, ηγήθηκε μιας ομάδας βοτανικών και εθελοντών για την καταγραφή των διαφορετικών χόρτων, δέντρων και βρύων που αναπτύσσονταν στην περιοχή, αναζητώντας ένα σημείο όπου θα μπορούσαν να βρεθούν τα δώδεκα είδη φυτών που υπήρχαν στα παπούτσια του πατέρα.

«Υπάρχουν εκατοντάδες είδη βρύων και δεκάδες είδη χόρτων και δέντρων που ζουν σε εκείνη την περιοχή, λέει ο von Konrat. Αλλά με βάση τα κομμάτια των βρύων, ξέραμε τι είδους μικρο-ενδιαίτημα ψάχναμε.

Η ομάδα τελικά αναγνώρισε μια μικρή περιοχή περίπου 4,6 τετραγωνικών μέτρων, όπου η Baby Kate ήταν πιθανότατα θαμμένη, περιορίζοντας έτσι την έρευνα από τις επτά κομητείες που αρχικά ερευνούσαν οι διωκτικές αρχές. Ο πατέρας της επιβεβαίωσε σε αστυνομική συνέντευξη ότι το σημείο που υπέδειξαν οι ερευνητές είναι πράγματι εκείνο όπου έθαψε την κόρη του.»

Ο μελλοντικός ρόλος των βρυοφύτων στις εγκληματολογικές έρευνες

Οι συγγραφείς της εργασίας ελπίζουν ότι τα βρυόφυτα μπορούν να συνεχίσουν να βοηθούν στην απονομή δικαιοσύνης και να προσφέρουν κλείσιμο στις οικογένειες που έχουν πληγεί από τη βία. «Τα φυτά, και ειδικά τα βρυόφυτα, αντιπροσωπεύουν μια παραμελημένη αλλά ισχυρή πηγή εγκληματολογικών αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να βοηθήσουν τους ανακριτές να συνδέσουν ανθρώπους, μέρη και γεγονότα», λέει η Merkel.

«Μέσω αυτής της εργασίας, στοχεύουμε να ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με την εγκληματολογική βοτανική και να ενθαρρύνουμε τις διωκτικές αρχές να αναγνωρίσουν την αξία ακόμη και των μικρότερων φυτικών θραυσμάτων κατά τη διάρκεια των ερευνών».