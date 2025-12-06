Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα τεράστιο υδροθερμικό πεδίο κοντά στη Μήλο – «Έχουμε μείνει άφωνοι»

Σύνοψη από το

  • Ερευνητές ανακάλυψαν ένα απροσδόκητα μεγάλο υδροθερμικό πεδίο, ελεγχόμενο τεκτονικά, γύρω από το νησί της Μήλου. Η ανακάλυψη έγινε κατά την αποστολή METEOR M192, χρησιμοποιώντας προηγμένα υποβρύχια συστήματα.
  • Η Μήλος κατατάσσεται πλέον μεταξύ των μεγαλύτερων γνωστών υδροθερμικών συστημάτων ρηχού έως ενδιάμεσου βάθους στη Μεσόγειο. Αυτό διευρύνει την κατανόηση της κατανομής τέτοιων αναβλύσεων στην περιοχή.
  • Τα ευρήματα καταδεικνύουν πώς η ενεργός ρηγμάτωση και οι εν εξελίξει γεωλογικές διεργασίες έχουν διαμορφώσει την εξέλιξη αυτών των πεδίων υδροθερμικών αναβλύσεων, καθιστώντας τη Μήλο σημαντικό φυσικό εργαστήριο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Δειγματοληψία υγρών θερμοκρασίας 180 βαθμών Κελσίου στη δομή 'White Sealhound'. Φωτογραφία: MARUM – Κέντρο Θαλάσσιων Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο της Βρέμης. Φωτογραφία: Pexels
Δειγματοληψία υγρών θερμοκρασίας 180 βαθμών Κελσίου στη δομή 'White Sealhound'. Φωτογραφία: MARUM – Κέντρο Θαλάσσιων Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο της Βρέμης. Φωτογραφία: Pexels

Ερευνητές ανακάλυψαν ένα απροσδόκητα μεγάλο υδροθερμικό πεδίο, ελεγχόμενο τεκτονικά, γύρω από το νησί της Μήλου.

Σαντορίνη: Νέα διεθνής ωκεανογραφική αποστολή μελετά τα υδροθερμικά συστήματα Καλντέρας και Κολούμπου

Μια νέα μελέτη στο Scientific Reports περιγράφει την ανακάλυψη ενός εκπληκτικά μεγάλου υδροθερμικού πεδίου κατά μήκος της υποθαλάσσιας υφαλοκρηπίδας της νήσου Μήλου, στην Ελλάδα. Οι ερευνητές εντόπισαν τις υδροθερμικές αναβλύσεις κατά τη διάρκεια της αποστολής METEOR M192, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία εργαλείων που περιελάμβαναν προηγμένα υποβρύχια συστήματα, όπως ένα αυτόνομο όχημα και ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα, για τη χαρτογράφηση και την επιθεώρηση του βυθού.

Μέσω αυτών των μεθόδων, η ομάδα αποκάλυψε προηγουμένως άγνωστες αναβλύσεις σε βάθη μεταξύ 100 και 230 μέτρων (περίπου 330 έως 755 πόδια). Αυτή η ανακάλυψη κατατάσσει τη Μήλο μεταξύ των μεγαλύτερων γνωστών υδροθερμικών συστημάτων ρηχού έως ενδιάμεσου βάθους στη Μεσόγειο και διευρύνει σημαντικά την τρέχουσα κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κατανέμονται τέτοιες αναβλύσεις στην περιοχή.

Γεωλογικό «τζακ ποτ»: Ερευνητές ανακάλυψαν το μεγαλύτερο κοίτασμα σιδηρομεταλλεύματος στην ιστορία της Γης – Η αξία του ξεπερνά τα 5,3 τρισ. δολάρια

Η μελέτη καταγράφει τρεις κύριες περιοχές υδροθερμικών υδροθερμικές αναβλύσεων: την Αγία Κυριακή, το Παλιοχώρι-Θειωρυχεία και το Βάνι. Όλες αυτές οι τοποθεσίες βρίσκονται κατά μήκος ενεργών ζωνών ρηγμάτων που εκτείνονται στην υφαλοκρηπίδα της Μήλου.

Αυτά τα ρήγματα αποτελούν μέρος μιας μεγάλης τεκτονικής λεκάνης που ονομάζεται τάφρος Κόλπου Μήλου–Φυριπλάκας, η οποία προκαλέσει καθίζηση του θαλάσσιου πυθμένα σε βάθη που φτάνουν τα 230 μέτρα (περίπου 755 πόδια). Η σαφής σύνδεση μεταξύ των θέσεων των αναβλύσεων και αυτών των γεωλογικών δομών υποδεικνύει ότι οι τεκτονικές δυνάμεις επηρεάζουν έντονα το πού αναδύονται και αναβλύζουν τα υδροθερμικά υγρά στον πυθμένα της θάλασσας.

Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «γεωλογικό καρδιακό παλμό» που δημιουργεί έναν νέο ωκεανό – Η ήπειρος που θα χωριστεί στα δύο

Υδροθερμικοί αεραγωγοί ευθυγραμμισμένοι με τεκτονικές δομές

«Ποτέ δεν περιμέναμε να βρούμε ένα τόσο μεγάλο πεδίο αερίων αναβλύσεων στα ανοιχτά της Μήλου», λέει η Solveig I. Bühring, κύρια συγγραφέας της μελέτης και επιστήμονας στο MARUM – Κέντρο Θαλάσσιων Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο της Βρέμης, η οποία ηγήθηκε της αποστολής M192 κατά την οποία ανακαλύφθηκαν οι αναβλύσεις.

«Όταν παρατηρήσαμε για πρώτη φορά τις αναβλύσεις μέσω των καμερών του ROV (τηλεκατευθυνόμενου οχήματος), μείναμε άναυδοι από την ποικιλομορφία και την ομορφιά τους — από αστραφτερά, κοχλάζοντα υγρά μέχρι παχιές μικροβιακές αποικίες που κάλυπταν τις καμινάδες».

Σύμφωνα με την πρώτη συγγραφέα, Παρασκευή Νομικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το χωρικό πρότυπο αυτών των συστάδων υδροθερμικών αναβλύσεων ελέγχεται στενά από την τεκτονική δομή του νησιού:

«Τα δεδομένα μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι εκροές αερίων ακολουθούν τα πρότυπα των μεγάλων συστημάτων ρηγμάτων γύρω από τη Μήλο», εξηγεί η Νομικού. «Διαφορετικές ζώνες ρηγμάτων επηρεάζουν διαφορετικές συστάδες αναβλύσεων, ειδικά εκεί όπου συναντώνται πολλά ρήγματα. Αυτές οι τεκτονικές δομές ελέγχουν έντονα τον τρόπο και το πού φτάνουν τα υδροθερμικά υγρά στον βυθό.

Τα ευρήματα καταδεικνύουν πώς η ενεργός ρηγμάτωση και οι εν εξελίξει γεωλογικές διεργασίες έχουν διαμορφώσει την εξέλιξη αυτών των πεδίων υδροθερμικών αναβλύσεων.  Αυτή η ανακάλυψη καθιερώνει τη Μήλο ως ένα από τα σημαντικότερα φυσικά εργαστήρια στη Μεσόγειο για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ τεκτονικής, ηφαιστειότητας και υδροθερμικής δραστηριότητας.» 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα: Πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του φαγητού;

Η μυρωδιά του μπέικον και άλλων λιχουδιών στην εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσουν σε παχυσαρκία το παιδί

Έρχεται νέο ειδικό πρόγραμμα ανακαινίσεων κατοικιών – Ποιες περιοχές αφορά σύμφωνα με τον Κοντογεώργη

ΥΠΕΝ: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο δράσης για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά – Τι αναφέρει

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:30 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Εκπληκτική ανακάλυψη κατά τη διάρκεια έργων: Η «Μέδουσα» ηλικίας 1.900 ετών που εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους – Η ανατριχιαστική λεπτομέρεια στο κεφάλι της

Μια πέτρινη πλάκα, ο αδιάκοπος ήχος βαρέων μηχανημάτων και η σχολαστική επιμονή των αρχαιολόγω...
23:01 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε μοναδική σανσκριτική-ελληνική επιγραφή στο αρχαίο λιμάνι της Βερενίκης – Η αναφορά σε Ρωμαίο αυτοκράτορα και τα υπόλοιπα σημαντικά ευρήματα

Μια διεθνής ομάδα αρχαιολόγων ανακάλυψε στο αρχαίο αιγυπτιακό λιμάνι της Βερενίκης, στις ακτές...
15:01 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο πίσω από τους αφρούς – Η ανακάλυψη που ανατρέπει τα δεδομένα για όσα «κρύβουν»

Νέες έρευνες δείχνουν ότι η αποστράγγιση αφρού ελέγχεται από την αναδιάταξη των φυσαλίδων και ...
11:22 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Έπεσε ξανά το Cloudflare: Προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο σε πολλές χώρες

Προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο, σε παγκόσμιο επίπεδο, πλήττουν τους χρήστες, καθώς η υπηρεσ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»