Απεργία στα εμπορικά πλοία στις 11 Δεκεμβρίου – Η ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) αποφάσισε 24ωρη απεργία για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στα εμπορικά πλοία, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (8/12).

Στην ανακοίνωσή του τα μέλη της ΠΕΝΕΝ τονίζουν: «Εφοπλιστές-ΥΕΝ-Υπηρεσίες παίζουν κορώνα-γράμματα την ασφάλεια στα πλοία, αρνούνται να ικανοποιήσουν τα ώριμα και δίκαια αιτήματα μας.

Συνάδελφοι, η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ εδώ και δύο χρόνια έχει αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τα πληρώματα στην κατηγορία των RO/RO τα οποία είναι δρομολογημένα και εξυπηρετούν βασικές ανάγκες των νησιών με εμπορεύματα μεταξύ των οποίων είναι και επικίνδυνα φορτία μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: πετρέλαια-βενζίνη, υγραέριο, μπουκάλες οξυγόνου, χημικά, ούζα, τσίπουρα, χορτάρια και πολλά ακόμη δεκάδες διάφορα άκρως επικίνδυνα φορτία.

Τον περασμένο Μάη η ΠΕΝΕΝ για πρώτη φορά στην ιστορία των RO/RO προχώρησε μόνη της σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία θέτοντας το διεκδικητικό πλαίσιο που συσπειρώνει τόσο τον κλάδο μας όσο και όλους τους Ναυτεργάτες.

Αφήσαμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να δοθεί χρόνος για την διαπραγμάτευση και επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Σε διαδοχικές συναντήσεις που έγιναν με πρωτοβουλία της Διοίκησης της ΠΕΝΕΝ με εμπλεκόμενες ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν δρομολογημένα πλοία RO/RO σε διάφορες Ακτοπλοϊκές γραμμές, διατυπώθηκαν για πολλοστή φορά οι διεκδικήσεις μας.

Ειδικότερα στην συνάντηση με την «ATTICA GROUP» που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, τέθηκε υπόψη των στελεχών της το πλαίσιο αιτημάτων που θέτει η Ένωσή μας και με το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Μάη του 2025 48ωρη προειδοποιητική απεργία.

Η «ATTICA GROUP» στην ουσία απέρριψε το διεκδικητικό πλαίσιο των μελών μας προσφέροντας κάποια σεντς του ευρώ για την μεταφορά επικίνδυνων φορτίων με τα πλοία της, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό σε ναυάγιο την διαπραγμάτευση.

Προχθές έγινε η συνάντηση με τον πλοιοκτήτη των πλοίων RO/RO της «CRETA CARGO» Γ. Κουκιανάκη, η οποία, παρά το θετικό κλίμα που διεξήχθη, απέβη επίσης άκαρπη, αφού σε ένα από τα βασικά μας αιτήματα που αφορούν την ουσιαστική αναπροσαρμογή της έξτρα εργασίας έχμασης και απέχμασης των αυτοκινήτων, μαζί και των επικίνδυνων φορτίων, δεν μας δόθηκε καμία απάντηση… ή ακριβέστερα μετέθεσε τον χρόνο της απάντησής του για τον Μάρτη του 2026!

Οι πλοιοκτήτες των εταιρειών «ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ Ν.Ε» και «ΑΙΓΙΑΛΙΣ Ν.Ε» δεν έχουν απαντήσει έως τώρα στα εξώδικα της ΠΕΝΕΝ που έχουν στα χέρια τους από τον περασμένο Οκτώβρη…

Υπενθυμίζουμε ότι τα βασικά αιτήματα της ΠΕΝΕΝ και των μελών της στην κατηγορία των πλοίων RO/RO είναι συνοπτικά τα παρακάτω:

Καθορισμός των οργανικών συνθέσεων στα RO/RO σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες.

Υπογραφή ΣΣΕ με βάση τα ισχύοντα στην Ακτοπλοΐα.

Ουσιαστική αναπροσαρμογή στα γκαραζιάτικα.

Επίδομα επικινδυνότητας 15%

– Καθιέρωση 2 ρεπό τον μήνα (2 24ωρα εκτός πλοίου) για όλους τους μήνες του χρόνου στα πληρώματα των RO/RO .

Διευκρινίζουμε ότι στα περισσότερα πλοία δεν παρέχεται ρεπό όπως εθιμικά εφαρμόζεται στην Ακτοπλοία ενώ και όταν τα πλοία έχουν διανυκτέρευση επειδή η προβλήτα των RO/RO στο Κερατσίνι δεν επαρκεί για την πρόσδεση των πλοίων, ένα πλοίο μια φορά την βδομάδα βγαίνει στην ράδα του Πειραιά έχοντας μέσα εγκλωβισμένο το πλήρωμα!

Επίσης να υπογραμμίσουμε και ταυτόχρονα να διευκρινίσουμε ότι σε ότι αφορά την επάνδρωση και την οργανική σύνθεση των πλοίων αυτών, η δικαιοδοσία βρίσκεται στην αρμοδιότητα του ΥΕΝ, που από τον περασμένο Μάη τόσο ο Υπουργός Ε.Ν Β. Κικίλιας, όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΕΝ – ΔΝΕΡ) προκλητικά σιωπούν και συνειδητά βάζουν πλάτη να διαιωνίζεται η επάνδρωση στα πλοία αυτά σύμφωνα με ότι ισχύει στην φορτηγό Ναυτιλία, ενώ γνωρίζουν άριστα ότι τα πλοία αυτά έχουν διπλάσια οργανική σύνθεση από αυτή την επαίσχυντη επάνδρωση που προβλέπεται για την φορτηγό Ναυτιλία σύμφωνα με το τονάζ των πλοίων.

Έπειτα από όλα τα παραπάνω, με ευθύνη Εφοπλιστών – ΥΕΝ και των υπηρεσιών του, η ΠΕΝΕΝ και ο κλάδος μας θα διεκδικήσει αγωνιστικά την λύση των προβλημάτων με νέα απεργιακή κινητοποίηση, η οποία αυτή την φορά ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχει προειδοποιητικό χαρακτήρα.

Ο αγώνας μας θα είναι μαχητικός, ανυποχώρητος και θα συνεχιστεί μέχρι να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματά μας.

Η ευθύνη για τις συνέπειες που θα προκύψουν στην μεταφορά εμπορευμάτων στα νησιά μας βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο στους εφοπλιστές, τον Υπουργό Ε.Ν και στις υπηρεσίες του ΥΕΝ.

Η κοροϊδία και τα ψέματα τελείωσαν, οφείλουν και θα αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Ενημερώνουμε επίσης τους Ναυτεργάτες ότι η ΠΕΝΕΝ έθεσε όλο το παραπάνω πλαίσιο στην συνεδρίαση της Διοίκησης της ΠΝΟ που έγινε τον Νοέμβρη, χωρίς ο Γ.Γ και η πλειοψηφία της ΠΝΟ να πάρουν θέση…

Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις Διεκδικήσεις μας, Απαιτούμε εδώ και τώρα Λύσεις.

Ο αγώνας των Ναυτών είναι δίκαιος, έχει την αλληλεγγύη όλων των Ναυτεργατών και των εργαζομένων και στο τέλος θα είναι νικηφόρος.

Έναρξη απεργίας 06:00 με προοπτική κλιμάκωσης».