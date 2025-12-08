Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 47χρονος για τον θάνατο ηλικιωμένου – Διαπληκτίστηκαν την ώρα που έβγαλαν βόλτα τα σκυλιά τους

Σύνοψη από το

  • Στη φυλακή οδηγείται 47χρονος, ο οποίος καταδικάστηκε από το Εφετείο σε 5ετή φυλάκιση για τον θάνατο 71χρονου στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2021 σε πάρκο της Νέας Ευκαρπίας.
  • Ο 47χρονος κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα μη σκοπούμενη σωματική βλάβη, καθώς γρονθοκόπησε τον ηλικιωμένο, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από πολυήμερη νοσηλεία.
  • Το δικαστήριο αναγνώρισε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό ότι ωθήθηκε στην πράξη του από προηγούμενη ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

φυλακή
Φωτογραφία: Intime

Στη φυλακή οδηγείται 47χρονος που καταδικάστηκε από το Εφετείο σε 5ετή φυλάκιση για τον θάνατο ηλικιωμένου (71 ετών), με τον οποίο διαπληκτίστηκε, όταν έβγαλαν βόλτα τα σκυλιά τους, τον Σεπτέμβριο του 2021, σε πάρκο της Νέας Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη.

Ζάκυνθος: «Κυνηγοί τρόμαξαν το πίτμπουλ που επιτέθηκε και σκότωσε τον 2χρονο» – Όσα είπε συντετριμμένη η μητέρα του παιδιού στην Daily Mail

Ο 47χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, γρονθοκόπησε τον ηλικιωμένο, με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητος στο έδαφος και να χάσει τη ζωή του ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία, κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα μη σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης -όπου δικάστηκε η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, αναγνώρισαν στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό ότι ωθήθηκε στην πράξη του από προηγούμενη ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντα.

Οι δύο άνδρες μάλωσαν, όταν ο κατηγορούμενος έκανε παρατήρηση στον ηλικιωμένο επειδή δεν είχε δεμένο τον σκύλο του. «Τον έριξα μία σφαλιάρα», απολογήθηκε ο 47χρονος, τονίζοντας ότι δέχθηκε προηγουμένως ύβρεις, ενώ είπε ότι μόλις συνειδητοποίησε ότι ο παθών έχασε της αισθήσεις του, έσπευσε να του προσφέρει βοήθεια.

Ο 71 ετών άνδρας νοσηλεύτηκε 35 μέρες σε κωματώδη κατάσταση, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, όπως ανέφερε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας. «Δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του, εάν ζούσε πιθανότατα να έμενε φυτό», πρόσθεσε η ίδια, ζητώντας την καταδίκη του κατηγορούμενου.

Ο ίδιος, πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 6ετή κάθειρξη, αλλά έμεινε ελεύθερος μέχρι το Εφετείο.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» -Η νέα αρχιτεκτονική φαρμάκου στην Ελλάδα

Πρωτοποριακή τεχνολογία αξονικής τομογραφίας στην Ελλάδα-Μια νέα εποχή στην απεικόνιση

Μεταναστευτικό: Έρχεται νέο πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – «Από τα Δεδομένα στην Καινοτομία: Η νέα αρχιτεκτονική στο φάρμακο»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:52 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Καλλιθέα: Οδηγός χτύπησε 17χρονο οδηγό με το αυτοκίνητό του και τον εγκατέλειψε – Παραμένει ασύλληπτος – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα...
16:25 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ίλιον: Συνελήφθη αστυνομικός της ΟΠΚΕ ύστερα από καταγγελία για βιαιοπραγία σε βάρος 12χρονου

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την καταγγελία ενός 12χρονου ότι έπεσε θύμα βιαιοπραγίας σε βά...
16:09 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Τραγικός επίλογος στην Κρήτη: Νεκρός ο 40χρονος στο φαράγγι του Αμπά

Τραγική κατάληξη είχε η μαραθώνια επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την διάσωση του 4...
16:04 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Έβρος: Έληξε ο αποκλεισμός της Εγνατίας από οδηγούς φορτηγών στο τελωνείο Κήπων – Παραμένει το μπλόκο των αγροτών – ΒΙΝΤΕΟ

Σε αποκλεισμό του οδικού τμήματος της Εγνατίας Οδού, Αρδάνιο – Τελωνείο Κήπων του ρεύματος προ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα