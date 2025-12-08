Τηλεθέαση (7/12): Τα ποσοστά για το βράδυ της Κυριακής

Σύνοψη από το

  • Συνεχίστηκε η «μάχη» στην prime time ζώνη την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, με τα ποσοστά τηλεθέασης να αναδεικνύουν τους νικητές.
  • Στο γενικό κοινό, την πρωτιά κατέκτησε το «Μια νύχτα μόνο» με 20,4%, ενώ ακολούθησε το «The Voice» με 18%.
  • Στο δυναμικό κοινό, «Τα φαντάσματα» βρέθηκαν στην πρώτη θέση με 15,4%, με το «The Voice» να ακολουθεί με 14,7%.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Συνεχίστηκε η «μάχη» στην prime time ζώνη την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Κυριακής, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Μια νύχτα μόνο» με 20,4%, ενώ ακολούθησε το «The Voice» με 18% και «Η γη της ελιάς» με 17,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκαν «Τα φαντάσματα» με 15,4%, με το «The Voice» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,7% και στην τρίτη το «Μια νύχτα μόνο» με 14,1%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • MEGA – Μια νύχτα μόνο 20,4%
  • SKAI – The Voice 18%
  • MEGA – Η γη της ελιάς 17,9%
  • STAR – Τα φαντάσματα 12,2%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,2%
  • STAR – IQ 160 11,3%
  • ALPHA – Τρομεροί γονείς 8,1%
  • ALPHA – Ξένη ταινία: The Tomorrow War 7%
  • ANT1 – Ο Δικαστής 4,5%
  • OPEN – Αν υπήρχες θα σε χώριζα 2,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • STAR – Τα φαντάσματα 15,4%
  • SKAI – The Voice 14,7%
  • MEGA – Μια νύχτα μόνο 14,1%
  • STAR – IQ 160 12,6%
  • MEGA – Η γη της ελιάς 11,5%
  • ALPHA – Ξένη ταινία: The Tomorrow War 7,8%
  • ALPHA – Τρομεροί γονείς 7,7%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 7,4%
  • ANT1 – Ο Δικαστής 3%
  • OPEN – Αν υπήρχες θα σε χώριζα 2,2%

15:25 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

