Τηλεθέαση (7/12): Τα ποσοστά για το βράδυ της Κυριακής

Συνεχίστηκε η «μάχη» στην prime time ζώνη την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Κυριακής, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Μια νύχτα μόνο» με 20,4%, ενώ ακολούθησε το «The Voice» με 18% και «Η γη της ελιάς» με 17,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκαν «Τα φαντάσματα» με 15,4%, με το «The Voice» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,7% και στην τρίτη το «Μια νύχτα μόνο» με 14,1%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

MEGA – Μια νύχτα μόνο 20,4%

SKAI – The Voice 18%

MEGA – Η γη της ελιάς 17,9%

STAR – Τα φαντάσματα 12,2%

ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,2%

STAR – IQ 160 11,3%

ALPHA – Τρομεροί γονείς 8,1%

ALPHA – Ξένη ταινία: The Tomorrow War 7%

ANT1 – Ο Δικαστής 4,5%

OPEN – Αν υπήρχες θα σε χώριζα 2,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό