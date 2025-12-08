Τηλεθέαση (7/12): Τα ποσοστά για το βράδυ της Κυριακής

Συνεχίστηκε η «μάχη» στην prime time ζώνη την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.
Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Κυριακής, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Μια νύχτα μόνο» με 20,4%, ενώ ακολούθησε το «The Voice» με 18% και «Η γη της ελιάς» με 17,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκαν «Τα φαντάσματα» με 15,4%, με το «The Voice» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,7% και στην τρίτη το «Μια νύχτα μόνο» με 14,1%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- MEGA – Μια νύχτα μόνο 20,4%
- SKAI – The Voice 18%
- MEGA – Η γη της ελιάς 17,9%
- STAR – Τα φαντάσματα 12,2%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,2%
- STAR – IQ 160 11,3%
- ALPHA – Τρομεροί γονείς 8,1%
- ALPHA – Ξένη ταινία: The Tomorrow War 7%
- ANT1 – Ο Δικαστής 4,5%
- OPEN – Αν υπήρχες θα σε χώριζα 2,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- STAR – Τα φαντάσματα 15,4%
- SKAI – The Voice 14,7%
- MEGA – Μια νύχτα μόνο 14,1%
- STAR – IQ 160 12,6%
- MEGA – Η γη της ελιάς 11,5%
- ALPHA – Ξένη ταινία: The Tomorrow War 7,8%
- ALPHA – Τρομεροί γονείς 7,7%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 7,4%
- ANT1 – Ο Δικαστής 3%
- OPEN – Αν υπήρχες θα σε χώριζα 2,2%