«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Οι κίνδυνοι και οι «λύσεις» της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ψυχική υγεία

Τα οφέλη που μπορεί να επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο ρόλος των «ψηφιακών θεραπευτών», στην υγεία, αναδείχτηκαν στο πάνελ, με τίτλο «Η Επανάσταση της ΑΙ στην Ψυχική Υγεία και την Πρόληψη», του ετήσιου συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» για το 2025, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

Ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτριος Βαρτζόπουλος, αναφέρθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στα language models. «Στην ψυχική υγεία θα πρέπει να γίνει ένας βασικός διαχωρισμός. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι να ενημερωθεί αυτός που θα πάρει την απόφαση για το πεδίο από το οποίο θα παρθεί η απόφαση. Ο δεύτερος είναι να ενημερώνεται μέσω ΤΝ, ο λήπτης της υπηρεσίας, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος.

Ο Γεώργιοs Αλεβιζόπουλοs, Καθηγητής Διευθυντής Γ’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Ενηλίκων Κηφισιάς, ΕΚΠΑ, σημείωσε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι οι αλγόριθμοι που αναλύουν τα μεγάλα δεδομένα, είναι οι αλγόριθμοι με τις διαδικασίες, τις διαγνωστικές και τις προληπτικές, οι οποίες βασίζονται σε πάρα πολλά δεδομένα που δεν έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε. Τώρα σε ότ,ι αφορά τα chatbot, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι κανείς δεν ξέρει πίσω από ένα chatbot, τι είναι, ποιος είναι, τί αντιπροσωπεύει;».

«Δεν υπάρχει σωματική υγεία χωρίς ψυχική υγεία, δήλωσε από την πλευρά της η Ράνια Θρασκιά, Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. «Εννοείται ότι στον χώρο της υγείας και της ψυχικής υγείας, πέρα από την αντιμετώπιση πρέπει να περάσουμε σε πολιτικές και ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την πρόληψη. Σε ότι αφορά chatbot, που χρησιμοποιούνται μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης θέλει ιδιαίτερη προσοχή για την ψυχική υγεία. Αν είχαμε κάποια παθολογική αρρώστια δεν θα εμπιστευόμασταν ποτέ ένα bot, ωστόσο, για την ψυχική υγεία πολλοί αισθάνονται ότι έχουν πάρει μία διάγνωση, γεγονός που δεν είναι σωστό.

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

