Ολυμπιακός για τους φιλάθλους του: «Επιτρέπεται μόνο το κινητό τους»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός για τους φιλάθλους του: «Επιτρέπεται μόνο το κινητό τους»

Ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση προς τους φιλάθλους του που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν στο Καζακστάν, ενόψει της αναμέτρησης με την Kairat Almaty, για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» ενημέρωσαν το κοινό τους σχετικά με την είσοδο και τη συμπεριφορά που πρέπει να τηρηθεί στο γήπεδο.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που ταξίδεψαν στην Αστάνα για το παιχνίδι της Τρίτης (9/12, 20:30 τοπική ώρα) καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες της ΠΑΕ. Οι πόρτες της Astana Arena θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από τη σέντρα, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις.

Η είσοδος των Ελλήνων φιλάθλων θα γίνεται από τη θύρα S, όπου θα υπάρχουν μαγνητικές πύλες και μηχανήματα X-RAY για τον απαραίτητο έλεγχο ασφαλείας. Οι φίλαθλοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους μόνο το κινητό τους τηλέφωνο, καθώς απαγορεύεται κάθε άλλο μεταλλικό αντικείμενο.

Επιπλέον, απαγορεύεται το κάπνισμα εντός του γηπέδου. Τσιγάρα, αναπτήρες και ηλεκτρονικά τσιγάρα θα αφαιρούνται κατά τον έλεγχο, ενώ οι τσάντες που επιτρέπονται στο στάδιο πρέπει να είναι μεγέθους έως Α4.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 10 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος προσποιείται ότι είναι καλός ενώ δεν είναι

Οι πρωταγωνιστές της επιστήμης το 2025

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων – Η νέα προθεσμία

myNAFTILIAlive: Για ποιες επιπλέον διαδικασίες θα μπορούν οι ναυτικοί να κλείνουν ραντεβού – Όλες οι λεπτομέρειες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
00:00 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Κορυφαίος προπονητής στη Ρουμανία ο Ράζβαν Λουτσέσκου – «Ευχαριστώ την οικογένεια Σαββίδη για την ευκαιρία να εργαστώ σε αυτό το επίπεδο»

Μία από τις πιο γνωστές ιστοσελίδες της Ρουμανίας, η fanatik.ro, τίμησε τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, ...
21:42 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Βαθαίνει το «ρήγμα» Λίβερπουλ και Σαλαχ – Έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Ίντερ ο Αιγύπτιος

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έμεινε εκτός αποστολής για τον αυριανό (9/12) αγώνα της Λίβερπουλ με την Ίντε...
11:11 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Βραζιλία: Ο 39χρονος Χουλκ «χτύπησε» ξανά με έναν «κεραυνό» από τα 35 μέτρα – Βίντεο με το εντυπωσιακό γκολ από εκτέλεση φάουλ

Ο πρώην σταρ της Εθνικής Βραζιλίας, Χουλκ, απέδειξε την Κυριακή ότι η εκτελεστική του ικανότητ...
02:28 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ: Αγωνία για τον Γκατσίνοβιτς – Σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς αποχώρησε ως τραυματίας από την αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στον Ατρόμητο,...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα