Σάλος στην Τουρκία: Δένουν μαθητές με αυτισμό σε ιδιωτικό σχολείο στην Προύσα ΒΙΝΤΕΟ

  • Εικόνες ντροπής από ιδιωτικό σχολείο ειδικής αγωγής στην Προύσα δείχνουν παιδιά με αυτισμό, ηλικίας 9-16 ετών, δεμένα στα θρανία τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
  • Μετά τη δημοσιοποίηση του οπτικού υλικού, η Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της επαρχίας ξεκίνησε άμεσα έρευνα για το περιστατικό.
  • Γονέας ανέφερε ότι οι μαθητές υφίστανται βρισιές και προσβολές, τονίζοντας την έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και ζητώντας λύση στο πρόβλημα.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ

Εικόνες ντροπής προκαλούν σάλο στην Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα, το οπτικό υλικό είναι από ένα ιδιωτικό σχολείο ειδικής αγωγής στην Προύσα και δείχνει παιδιά ηλικίας 9-16 ετών με αυτισμό να είναι δεμένοι στα θρανία τους κατά το μάθημα.

Μετά τη δημοσιοποίηση και την έκταση που έλαβε το θέμα , η Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της επαρχίας ξεκίνησε έρευνα.

Οι φωτογραφίες καταγράφηκαν με την κάμερα κινητού τηλεφώνου από έναν γονέα του οποίου ο γιος φοιτά στο σχολείο.

Η Τουλάι Γκιουρέλ, ανέφερε ότι οι μαθητές υφίστανται βρισιές και προσβολές.

“Στην πόλη μας υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά κέντρα. Ωστόσο, η έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και η άγνοιά τους σχετικά με τα παιδιά προκαλούν σοβαρές βλάβες. Λόγω των αμόρφωτων εκπαιδευτικών, τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Γίνονται τα πάντα, από βρισιές μέχρι και δέσιμο. Θέλουμε να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα”, είπε στην τουρκική εφημερίδα Milliyet.

Και συμπλήρωσε:

“Αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν σχολεία σε ήσυχες και γαλήνιες περιοχές. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που απαντούν συνεχώς αρνητικά στα παιδιά. Το παιδί μου είναι 11 ετών και έχει αυτισμό. Όταν ο γιος μου φοιτούσε στην Κόνια, ζωγράφιζε ακόμη και εικόνες. Όταν αλλάξαμε πόλη, άρχισαν τα προβλήματα. Παίρνουν το παιδί στο σχολείο και του λένε “Δεν μπορείς να μπεις, απαγορεύεται”. Το γεγονός ότι το παιδί βρίσκεται σε ακατάλληλο περιβάλλον του προκαλεί σοβαρή βλάβη. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν βία. Το κάνουν επειδή δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δυνάμεις. Τους δένουν για να τους ελέγχουν”.

Οι αποκαλύψεις έχουν πυροδοτήσει έντονη δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.

00:15 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Βρετανία: Οι καταναλωτές μειώνουν τα έξοδα για τα Χριστούγεννα, κάνοντας νωρίτερα τα ψώνια τους και γευματίζοντας στο σπίτι

Οι καταναλωτές στην Βρετανία που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες κατανέμουν το κόστος για...
23:45 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Γερμανία: Ρεκόρ πτωχεύσεων για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, το 2025

Ο αριθμός των γερμανικών επιχειρήσεων που οδηγούνται σε πτώχευση φτάνει φέτος στο υψηλότερο επ...
23:04 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Σε τεντωμένο σχοινί οι Ευρωπαίοι – Προσπαθούν να στηρίξουν την Ουκρανία και να διασφαλίσουν το μέλλον της Γηραιάς Ηπείρου, χωρίς ρήξη με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε στο Λονδίνο με βασικούς Ευρωπαίους ...
22:49 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ ανέβασε το πρώτο βίντεό του στο TikTok

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, η δημοτικότητα του οποίου στις δημοσκοπήσεις φθίνει...
