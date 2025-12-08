Σάλος στην Τουρκία: Δένουν μαθητές με αυτισμό σε ιδιωτικό σχολείο στην Προύσα ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες ντροπής προκαλούν σάλο στην Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα, το οπτικό υλικό είναι από ένα ιδιωτικό σχολείο ειδικής αγωγής στην Προύσα και δείχνει παιδιά ηλικίας 9-16 ετών με αυτισμό να είναι δεμένοι στα θρανία τους κατά το μάθημα.

Μετά τη δημοσιοποίηση και την έκταση που έλαβε το θέμα , η Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της επαρχίας ξεκίνησε έρευνα.

Οι φωτογραφίες καταγράφηκαν με την κάμερα κινητού τηλεφώνου από έναν γονέα του οποίου ο γιος φοιτά στο σχολείο.

Η Τουλάι Γκιουρέλ, ανέφερε ότι οι μαθητές υφίστανται βρισιές και προσβολές.

“Στην πόλη μας υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά κέντρα. Ωστόσο, η έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και η άγνοιά τους σχετικά με τα παιδιά προκαλούν σοβαρές βλάβες. Λόγω των αμόρφωτων εκπαιδευτικών, τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Γίνονται τα πάντα, από βρισιές μέχρι και δέσιμο. Θέλουμε να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα”, είπε στην τουρκική εφημερίδα Milliyet.

Και συμπλήρωσε:

“Αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν σχολεία σε ήσυχες και γαλήνιες περιοχές. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που απαντούν συνεχώς αρνητικά στα παιδιά. Το παιδί μου είναι 11 ετών και έχει αυτισμό. Όταν ο γιος μου φοιτούσε στην Κόνια, ζωγράφιζε ακόμη και εικόνες. Όταν αλλάξαμε πόλη, άρχισαν τα προβλήματα. Παίρνουν το παιδί στο σχολείο και του λένε “Δεν μπορείς να μπεις, απαγορεύεται”. Το γεγονός ότι το παιδί βρίσκεται σε ακατάλληλο περιβάλλον του προκαλεί σοβαρή βλάβη. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν βία. Το κάνουν επειδή δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δυνάμεις. Τους δένουν για να τους ελέγχουν”.

Οι αποκαλύψεις έχουν πυροδοτήσει έντονη δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.