Θρακομακεδόνες: Μαθητές σχολείου καταγγέλλουν ότι χτυπήθηκαν από ρεύμα

Ανησυχία έχει προκαλέσει η καταγγελία δύο μαθητών σε γυμνάσιο στους Θρακομακεδόνες, ότι τους χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Οι συμμαθητές τους προχώρησαν σήμερα Δευτέρα σε κατάληψη, ζητώντας άμεσες λύσεις για την ασφάλειά τους.

«Το μεσημέρι της Πέμπτης είχαμε γυμναστική. Άρχισε να βρέχει. Πήγαμε κάτω από ένα υπόστεγο μέσα στον σχολικό χώρο για να καλυφθούμε από τη βροχή. Ήταν ένα καλώδιο. Στην αρχή δεν το κατάλαβα και ασυνείδητα πήγα να το απομακρύνω από κοντά μου. Εκεί ένιωσα να με διαπερνάει ηλεκτρικό ρεύμα, άσπρισα. Ο παιδίατρος μας είπε να πάμε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκα για μία ημέρα» κατήγγειλε μαθητής του γυμνασίου, μιλώντας στο Star.

Οι μαρτυρίες των μαθητών είναι αποκαλυπτικές. Μιλούν για ένα κτίριο που στην κυριολεξία βγάζει σπινθήρες. Καλώδια που προεξέχουν, φωτιστικά που καίγονται, πίνακες που χρειάζονται άμεση ανανέωση.

«Πήγα να ανοίξω ένα φως και τραντάχτηκε το χέρι μου. Και από ό,τι είδα έβγαλε λίγο καπνό», καταγγέλλει δεύτερος μαθητής του ίδιου σχολείου στο Star.

Το πρωί της Δευτέρας, μετέβη στη σχολική μονάδα ηλεκτρολόγος του δήμου

Επικοινωνία με τον δήμαρχο Αχαρνών, Σπύρο Βρεττό, είχε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για τις ενέργειες των αρμοδίων σχετικά με το περιστατικό γυμνού καλωδίου που εντοπίστηκε σε χώρο σχολικής μονάδας στην περιοχή των Θρακομακεδόνων.

Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην ηγεσία του υπουργείου, η ενημέρωση που παρείχε στο υπουργείο η διεύθυνση του σχολείου ανέφερε ότι σήμερα, το πρωί της Δευτέρας, μετέβη στη σχολική μονάδα ηλεκτρολόγος του δήμου, ο οποίος προχώρησε άμεσα στις αναγκαίες επισκευές και στην αποκατάσταση του προβλήματος.

Στη συνέχεια, τον χώρο επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Κοινότητας Θρακομακεδόνων, ως εξειδικευμένος επιστήμων (ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος), προκειμένου να πραγματοποιηθεί διεξοδικός έλεγχος και να εξεταστούν συνολικά τα ηλεκτρολογικής φύσεως ζητήματα που κατά καιρούς παρουσιάζονται στο κτηριακό συγκρότημα του Γυμνασίου.

Τέλος, από πλευράς υπουργείου σημειώνεται, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας η υπουργός παραμένει σε συνεννόηση με τον δήμαρχο, τη Διεύθυνση του σχολείου καθώς και τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ.

Ωστόσο να σημειωθεί πως όλο αυτόν τον καιρό, ο δήμος έστελνε συνεργεία, τα οποία έκαναν μικρές παρεμβάσεις, όπως αλλαγές λαμπτήρων. Το πρόβλημα όμως δεν λύθηκε, αντίθετα μεγάλωσε.

Οι μαθητές λοιπόν δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους μέχρι να δοθεί μόνιμη λύση, καθώς, όπως τονίζουν, η ασφάλειά τους δεν μπορεί να περιμένει.