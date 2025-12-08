Θρακομακεδόνες: Μαθητές σχολείου καταγγέλλουν ότι χτυπήθηκαν από ρεύμα

Σύνοψη από το

  • Δύο μαθητές γυμνασίου στους Θρακομακεδόνες καταγγέλλουν ότι τους χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, προκαλώντας την κατάληψη του σχολείου από συμμαθητές τους.
  • Οι μαθητές περιγράφουν ένα κτίριο με προεξέχοντα καλώδια και προβληματικούς πίνακες, ενώ οι παρεμβάσεις του δήμου μέχρι τώρα ήταν αποσπασματικές.
  • Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, επικοινώνησε με τον δήμαρχο Αχαρνών, Σπύρο Βρεττό, ενώ ηλεκτρολόγος του δήμου προχώρησε σε άμεσες επισκευές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολείο ΕΠΑΛ

Ανησυχία έχει προκαλέσει η καταγγελία δύο μαθητών σε γυμνάσιο στους Θρακομακεδόνες, ότι τους χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Οι συμμαθητές τους προχώρησαν σήμερα Δευτέρα σε κατάληψη, ζητώντας άμεσες λύσεις για την ασφάλειά τους.

«Το μεσημέρι της Πέμπτης είχαμε γυμναστική. Άρχισε να βρέχει. Πήγαμε κάτω από ένα υπόστεγο μέσα στον σχολικό χώρο για να καλυφθούμε από τη βροχή. Ήταν ένα καλώδιο. Στην αρχή δεν το κατάλαβα και ασυνείδητα πήγα να το απομακρύνω από κοντά μου. Εκεί ένιωσα να με διαπερνάει ηλεκτρικό ρεύμα, άσπρισα. Ο παιδίατρος μας είπε να πάμε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκα για μία ημέρα» κατήγγειλε μαθητής του γυμνασίου, μιλώντας στο Star.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

Οι μαρτυρίες των μαθητών είναι αποκαλυπτικές. Μιλούν για ένα κτίριο που στην κυριολεξία βγάζει σπινθήρες. Καλώδια που προεξέχουν, φωτιστικά που καίγονται, πίνακες που χρειάζονται άμεση ανανέωση.

«Πήγα να ανοίξω ένα φως και τραντάχτηκε το χέρι μου. Και από ό,τι είδα έβγαλε λίγο καπνό», καταγγέλλει δεύτερος μαθητής του ίδιου σχολείου στο Star.

Το πρωί της Δευτέρας, μετέβη στη σχολική μονάδα ηλεκτρολόγος του δήμου

Επικοινωνία με τον δήμαρχο Αχαρνών, Σπύρο Βρεττό, είχε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για τις ενέργειες των αρμοδίων σχετικά με το περιστατικό γυμνού καλωδίου που εντοπίστηκε σε χώρο σχολικής μονάδας στην περιοχή των Θρακομακεδόνων.

Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην ηγεσία του υπουργείου, η ενημέρωση που παρείχε στο υπουργείο η διεύθυνση του σχολείου ανέφερε ότι σήμερα, το πρωί της Δευτέρας, μετέβη στη σχολική μονάδα ηλεκτρολόγος του δήμου, ο οποίος προχώρησε άμεσα στις αναγκαίες επισκευές και στην αποκατάσταση του προβλήματος.

Στη συνέχεια, τον χώρο επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Κοινότητας Θρακομακεδόνων, ως εξειδικευμένος επιστήμων (ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος), προκειμένου να πραγματοποιηθεί διεξοδικός έλεγχος και να εξεταστούν συνολικά τα ηλεκτρολογικής φύσεως ζητήματα που κατά καιρούς παρουσιάζονται στο κτηριακό συγκρότημα του Γυμνασίου.

Τέλος, από πλευράς υπουργείου σημειώνεται, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας η υπουργός παραμένει σε συνεννόηση με τον δήμαρχο, τη Διεύθυνση του σχολείου καθώς και τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ.

Ωστόσο να σημειωθεί πως όλο αυτόν τον καιρό, ο δήμος έστελνε συνεργεία, τα οποία έκαναν μικρές παρεμβάσεις, όπως αλλαγές λαμπτήρων. Το πρόβλημα όμως δεν λύθηκε, αντίθετα μεγάλωσε.

Οι μαθητές λοιπόν δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους μέχρι να δοθεί μόνιμη λύση, καθώς, όπως τονίζουν, η ασφάλειά τους δεν μπορεί να περιμένει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 10 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος προσποιείται ότι είναι καλός ενώ δεν είναι

Οι πρωταγωνιστές της επιστήμης το 2025

Εξαγωγές: Ποιοι κλάδοι «είδαν» αύξηση εξαγωγών στο δεκάμηνο του 2025 – Αναλυτικά τα στοιχεία

ΑΑΔΕ: Σε παραγωγική λειτουργία η Β’ Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής – Πλήρης Ψηφιοποίηση της Διακίνησης Αποθεμάτων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:23 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: 2 συλλήψεις για τα επεισόδια στις αγροτικές κινητοποιήσεις 

Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές στο Ηράκλειο, για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στα πλαίσια ...
21:11 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Νέος πρόεδρος του ΔΣΑ ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος με 61,29% – «Νίκη όλων των δικηγόρων, σας θέλω δίπλα μου»

Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την επόμενη τετραετία αναδείχθηκε ο Ανδρέας Κουτσ...
21:08 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Υπόθεση Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – Επιμένει ότι άλλοι τον σκότωσαν – ΒΙΝΤΕΟ

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Αμαλιάδας, μίλησε ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου η οπο...
21:01 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Αρτέμιδα: Κάτοικος καταγγέλλει ότι δεν έχει πρόσβαση στο σπίτι της, σε κάθε κακοκαιρία – «Δεν έχουν φτιάξει τον δρόμο εδώ και 25 χρόνια και μετατρέπεται σε ποτάμι»

Σε απόγνωση βρίσκεται κάτοικος της Αρτέμιδας Αττικής, που καταγγέλλει στο enikos.gr ότι σε κάθ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα