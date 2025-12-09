Ιαπωνία: Νέος ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ μετά τα 7,6 με τραυματίες και τσουνάμι

Ιαπωνία: Νέος ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ μετά τα 7,6 με τραυματίες και τσουνάμι

Ακόμη ένας δυνατός σεισμός συγκλόνισε την Ιαπωνία τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (09.12.2025), ώρα Ελλάδας. Η νέα δόνηση, μεγέθους 6,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγες μόλις ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που είχε πλήξει τη Δευτέρα (08.12.2025) την επαρχία Αομόρι, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Το επίκεντρο του νέου σεισμού εντοπίστηκε ανοιχτά της περιοχής Honcho, κοντά στη νότια ακτή του Χοκάιντο, και σύμφωνα με τους ειδικούς θεωρείται μετασεισμός του προηγούμενου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16,3 χιλιόμετρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Μετά τη χθεσινή ισχυρή δόνηση των 7,6 Ρίχτερ, κύμα τσουνάμι ύψους 40 εκατοστών έπληξε την περιφέρεια Αομόρι περίπου μισή ώρα αργότερα. Ακολούθησαν κι άλλα μικρότερα κύματα, τα οποία ωστόσο δεν ξεπέρασαν τα 70 εκατοστά.

Όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της Ιαπωνίας, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και κατέφυγαν σε καταφύγια και δημόσια κτίρια για να προστατευτούν. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται και ο φόβος για ζημιές, κατολισθήσεις ή πυρκαγιές παραμένει έντονος.

Μέχρι αυτή την ώρα, έχουν καταγραφεί αρκετές μετασεισμικές δονήσεις μετά τα 7,6 Ρίχτερ, με τους ισχυρότερους να φτάνουν τους 6,7, 5,8, 5,5 και 5 Ρίχτερ. Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως οι κάτοικοι στις περιοχές Αομόρι, Ιβάτε, Μιγιάγκι και Χοκάιντο συνεχίζουν να βιώνουν διαρκείς σεισμικές δονήσεις, γεγονός που δυσκολεύει την καθημερινότητά τους.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) διατηρεί σε ισχύ την προειδοποίησή της για πιθανές νέες ισχυρές δονήσεις, τονίζοντας πως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ενός ακόμη πιο δυνατού σεισμού.

Ο ισχυρότερος μέχρι στιγμής μετασεισμός των 6,7 Ρίχτερ δείχνει πως το ρήγμα εξακολουθεί να απελευθερώνει ενέργεια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς νέες σεισμικές δονήσεις ενδέχεται να σημειωθούν μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες.

Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας και δηλώνουν πως θα επανεκτιμήσουν τα μέτρα ασφαλείας και τις οδηγίες προστασίας ανάλογα με τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν.

