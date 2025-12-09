Δήλωση Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – Αντόνιο Κόστα για τη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι – «Η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα»

Με κοινή τους ανάρτηση στο Χ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα αναφέρθηκαν στη θετική και ουσιαστική συζήτηση που είχαν με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με το κύριο βάρος να πέφτει στην πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ενίσχυση της ασφάλειάς της και στη χρηματοδοτική στήριξη προς το Κίεβο.

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι επανέλαβαν τη δέσμευση της Ένωσης απέναντι στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η στήριξη θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα. Όπως υπογράμμισαν, ο στόχος είναι να υπάρξει μια ισχυρή Ουκρανία, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, επανέλαβαν στον Ζελένσκι ότι η ΕΕ παραμένει σταθερή στις αρχές της και προσηλωμένη στην ασφάλεια της χώρας του.

«Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, η ΕΕ παραμένει αμετάκλητη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία. Οι προτάσεις μας για χρηματοδότηση βρίσκονται επί τάπητος. Ο στόχος είναι μια ισχυρή Ουκρανία, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επαναβεβαιώσαμε στον Πρόεδρο Ζελένσκι ότι η ΕΕ παραμένει σταθερή και προσηλωμένη στις αρχές της. Η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα, ως πρώτη γραμμή άμυνας για την Ένωσή μας. Αυτές οι προτεραιότητες ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεών μας με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να συμβάλλει σε όλες τις προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην κοινή τους ανακοίνωση.