Βόρεια Κορέα: Πέθανε ο Ρώσος πρεσβευτής στην Πιονγκγιάνγκ, Αλεξάντρ Ματσεγκόρα

Enikos Newsroom

διεθνή

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 70 ετών ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Βόρεια Κορέα, Αλεξάντρ Ματσεγκόρα, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μόσχας, ο Ρώσος διπλωμάτης «απεβίωσε στις 6 Δεκεμβρίου 2025», χωρίς να δοθούν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του θανάτου του. Ο Ματσεγκόρα υπηρετούσε ως πρεσβευτής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Πιονγκγιάνγκ από το 2014, έχοντας αναπτύξει ενεργό ρόλο στη διπλωματική προσέγγιση των δύο χωρών.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ο εκλιπών υπήρξε «εξαιρετικός διπλωμάτης και πατριώτης», τονίζοντας πως συνέβαλε καθοριστικά «στη δημιουργία και ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας».

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον θάνατο του Ρώσου πρεσβευτή, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο Ματσεγκόρα είχε εμφανιστεί δημόσια μόλις την περασμένη Τρίτη, όταν συνάντησε Ρώσους φοιτητές που παρακολουθούσαν μαθήματα κορεατικής γλώσσας στη Μόσχα. Φωτογραφίες που δημοσίευσε το υπουργείο Εξωτερικών τον έδειχναν να δίνει διάλεξη και να συνομιλεί με καθηγητές και νέους φοιτητές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters.

01:25 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

