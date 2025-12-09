ΚΥΣΕΑ για πυραυλικά PULS και υποστήριξη των Rafale

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

ΚΥΣΕΑ για πυραυλικά PULS και υποστήριξη των Rafale

Δύο πολύ σημαντικά προγράμματα για τις Ένοπλες Δυνάμεις πρόκειται να συζητηθούν στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας  (ΚΥΣΕΑ) που συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι ισραηλινοί πύραυλοι PULS και η υποστήριξη των Rafale βρίσκονται στην ατζέντα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Μετά την έγκριση από τη Βουλή, δύο προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων εισάγονται για συζήτηση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), που συνεδριάζει στις 11:30 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το πρώτο πρόγραμμα, όπως αναλυτικά είχαμε γράψει πρόσφατα στο enikos.gr, είναι η προμήθεια του πυραυλικού συστήματος για το πυροβολικό PULS.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αγορά περιλαμβάνει την προμήθεια συνολικά 36 αυτοκινούμενων πυροβολαρχιών και θα κοστίσει περίπου 670 εκατ. ευρώ.

Προορίζεται για τα νησιά του Αιγαίου και έρχεται «πακέτο» με μεγάλο αριθμό πυραύλων, με εμβέλεια άνω των 300 χλμ.

Το κύριο πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι μπορεί να ρίξει πολλούς τύπους πυραύλων προς την αντίπαλη άμυνα και όχι απαραίτητα τους ισραηλινής κατασκευής πυραύλους.
«Θεωρητικά μπορεί να εκτοξεύσει κάθε πύραυλο που έχουμε στο οπλοστάσιό μας, ακόμη και αμερικανικής κατασκευής, άσχετα αν δεν υπάρχει η σχετική πιστοποίηση, που εν καιρώ κρίσης κάτι τέτοιο είναι περιττό» λέει στο enikos.gr στρατιωτική πηγή, γνώστης των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν.

Όπως εξηγεί, διαθέτει ένα Launcher Pod Container (LPC) για κάθε τύπο πυραύλου, ανεξαρτήτως κατασκευαστή PULS.

Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο δόθηκε σημασία είναι ο τρόπος ανάπτυξης και εμπλοκής. Ο εκτοξευτής μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα όσον αφορά τον χειρισμό μιας αποστολής βολής. Το ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης, μαζί με τον ενσωματωμένο LMC (Launcher Mission Computer), επιτρέπει στο PULS να είναι έτοιμο για βολή σε λιγότερο από ένα λεπτό και να εμπλέκει με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τους καθορισμένους στόχους, ακόμη και σε αποστάσεις που κάποτε ήταν αποκλειστικά ρόλος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι Ισραηλινοί δίνουν τα πλήρη «κλειδιά» του συστήματος στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος εκσυγχρονισμού μέσης ζωής ή αναβάθμισης στο μέλλον.

Επιχειρησιακά παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά τον χρόνο εκφόρτωσης και φόρτωσης, συγκριτικά με τις παλαιές και τις νέες «κασετίνες» με τους πυραύλους. Ο εκτοξευτής μεταφέρει δύο LPC πυραύλων ή βλημάτων, υποστηρίζοντας σημαντική ποσότητα πυρομαχικών έτοιμων για αποστολή και επιτρέποντας μειωμένους κύκλους επαναφόρτωσης.

Χρησιμοποιεί πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα εκτόξευσης, το οποίο στοχεύει τον εκτοξευτή αυτόματα με βάση τα δεδομένα της αποστολής βολής.

Το σύστημα είναι αυτοκινούμενο, αφού ο κάθε εκτοξευτής μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορες πλατφόρμες (φορτηγά 6×6, 8×8 κ.λπ.), με ή χωρίς ενσωματωμένο γερανό, βασισμένο στον ήδη χρησιμοποιούμενο στόλο υλικοτεχνικής υποστήριξης του τελικού χρήστη.

Σε ό,τι αφορά τα Rafale, για πρώτη φορά φαίνεται ότι υπάρχει μία σοβαρή προσέγγιση διατήρησης του αξιόμαχου ενός πανάκριβου συστήματος που προμηθεύτηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις, διορθώνοντας παθογένειες του παρελθόντος.

Είχε γίνει… κανόνας, όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις προμηθεύονταν ένα σύστημα, να μην υπογράφουν συμφωνίες εν συνεχούς υποστήριξης, με αποτέλεσμα τα φαινόμενα κανιβαλισμού για προσπορισμό ανταλλακτικών να γίνονται… κανονικότητα. Το είδαμε να συμβαίνει με τα Mirage 2000, αλλά και με τα ελικόπτερα ΝΗ-90, μονάδες του Στόλου και άλλα πανάκριβα οπλικά συστήματα.

Αυτή τη φορά αποφασίστηκε η έγκριση εκταμίευσης 500 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη των συνολικά 24 πανάκριβων Rafale που αποκτήθηκαν από την Πολεμική Αεροπορία, ποσό που αντιστοιχεί στην υποστήριξη των μαχητικών για τα επόμενα 4 χρόνια.

Ήδη, η ΠΑ έχει καταφέρει ένα θαύμα, διατηρώντας τα Rafale σε διαθεσιμότητες που πλησιάζουν το 90%, τη στιγμή που παγκοσμίως ο μέσος όρος είναι περίπου στο 65% με 70%.

