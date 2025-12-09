Βουλωμένη μύτη: Αναπνεύστε πιο εύκολα με μια απλή μέθοδο από ειδικό – Λειτουργεί «σε δευτερόλεπτα»

Ο χειμώνας φέρνει μαζί του κρυολογήματα, μπούκωμα και δυσκολία στην αναπνοή, με τη βουλωμένη μύτη να ταλαιπωρεί μικρούς και μεγάλους. Αν και υπάρχουν πολλές φαρμακευτικές λύσεις, ένας ειδικός μοιράζεται μια απλή τεχνική που –όπως υποστηρίζει– μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αναπνεύστε πιο εύκολα όταν έχετε βουλωμένη μύτη: Η απλή μέθοδος από ειδικό που λειτουργεί «σε δευτερόλεπτα»

Ο Dr. Ben Horning, χειροπράκτης και ειδικός εφαρμοσμένης κινησιολογίας, ο οποίος διατηρεί το Horning Chiropractic and Acupuncture Centre στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, παρουσιάζει μια απλή μέθοδο για το ξεβούλωμα της μύτης σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

Στο βίντεο ακούγεται να λέει: «Έχεις μπουκωμένη μύτη; Πιάσε τη μύτη σου και τράβηξέ την ελαφρά. Ο αντίχειρας μπαίνει μέσα στο ζυγωματικό και πιέζεις». Ο γιατρός εκτελεί τη μέθοδο μπροστά στην κάμερα, ακολουθώντας τις οδηγίες.

Οι αντιδράσεις στο TikTok

Οι χρήστες των social media στα σχόλια επιβεβαίωσαν ότι η μέθοδος λειτουργεί στις περισσότερες περιπτώσεις. «Κι όμως, όντως δουλεύει», σχολίασε κάποιος. «Γιατί μόλις ξεβούλωσε;», ανέφερε ένας άλλος χρήστης. «Δεν λέω ψέματα, πραγματικά λειτούργησε!», σημείωσε ένας τρίτος χρήστης.

Ωστόσο, κάποιοι άλλοι δήλωσαν ότι δεν είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, γεγονός που δείχνει ότι η μέθοδος δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους.

Τι προκαλεί τη βουλωμένη μύτη

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS), η ρινική συμφόρηση μπορεί να προκληθεί από:

κοινό κρυολόγημα

γρίπη

αλλεργίες

ιγμορίτιδα (φλεγμονή των ιγμορείων)

Όπως εξηγεί το NHS, η ιγμορίτιδα είναι συχνή μετά από κρυολόγημα και συνήθως υποχωρεί μόνη της μέσα σε τέσσερις εβδομάδες, αν και τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν.

Συμπτώματα ιγμορίτιδας

πόνος ή πίεση στα μάγουλα, στο μέτωπο ή γύρω από τα μάτια

μπουκωμένη ή καταρροϊκή μύτη

μειωμένη όσφρηση

πράσινη ή κίτρινη βλέννα

πυρετός

Πρόσθετα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, οδοντόπονο, κακή αναπνοή, βήχα, ροχαλητό και ρινική χροιά στη φωνή.

Πώς μπορείτε να ανακουφιστείτε με ασφάλεια

Οι φαρμακοποιοί μπορούν να προτείνουν:

αποσυμφορητικά ρινικά σπρέι ή σταγόνες (όχι για παιδιά κάτω των 6 ετών)

ρινικά σπρέι με αλατούχο διάλυμα

πλύσεις μύτης με θαλασσινό νερό

Σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτείται επίσκεψη σε γιατρό, όμως αν τα συμπτώματα επιμένουν ή επιδεινώνονται, είναι σημαντικό να ζητηθεί ιατρική συμβουλή.